Єфросініна, Jerry Heil і Нікітін: хто з українських зірок відмовився від м'яса

Вегетаріанство – система харчування, що виключає вживання м'яса будь-яких тварин. Дехто стає веганом заради власного здоров'я, а когось штовхає на цей крок жалість до тварин.

Серед зірок є прихильники, які протягом багатьох років не вживають продуктів тваринного походження. OBOZREVATEL зібрав головних українських веганів, вони розповіли, як прийшли до такого раціону.

Jerry Heil практикує сироїдство. Instagram/thejerryheil

Співачка Jerry Heil не просто відмовилася від м'яса, а взагалі стала сироїдом. У цьому їй допомогло одне відео з мережі. "Я дивилася відео, де кухар розбирає м'ясо, а за вікном батьки робили те саме – мене знудило. Я зрозуміла, що більше не хочу і не можу їсти тварин", – згадує в інтерв'ю "Зірковому шляху" дівчина.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін давно не вживають м'яса. Instagram/gorbachovaolga

Зіркове подружжя Ольга Горбачова та Юрій Нікітін не вживають м’яса та алкоголю. Від м'ясних продуктів Горбачова відмовилася ще вісім років тому. А продюсер Юрій Нікітін взагалі одним із перших в українському шоу-бізнесі став прибічником здорового харчування.

Злата Огнєвіч не їсть м'яса та молочні продукти. Instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч чотири роки не їсть м'яса та вже рік як відмовилася від молочних продуктів. Вегетаріанську дієту співачці прописав лікар-дерматолог, тому що Злата не переносила продукти тваринного походження.

Співачка MARUV не вживає м'яса та морепродукти. Instagram/maruvofficial

Співачка MARUV серйозно задумалася, як можна ефективно скинути зайві кілограми. Передусім зірка відмовилася від м'яса. За два тижні дієти Анна скинула близько восьми кілограмів. А далі вирішила не зупинятися і перестала їсти морепродукти.

Марія Єфросініна більш ніж 10 років без м'яса. Instagram/mashaefrosinina

Марія Єфросініна вже багато років живе без м'яса. Телеведуча також боролася із зайвою вагою і цікавилася багатьма дієтами. До їй рук потрапила книга "Харчування за групою крові", жінка там вичитала, що людям із четвертою групою крові протипоказане м'ясо. Марія спробувала і почала худнути.

Співачка Tayanna не їсть м'яса, а нещодавно відмовилася від молочних продуктів. Instagram/tayanna_reshetnyak

Tayanna неодноразово говорила, що відмовившись від м’яса, вона стала почуватися набагато краще, адже рослинна їжа набагато легше засвоюється організмом. Основа раціону співачки — каші, овочі та фрукти. А нещодавно Tayanna відмовилася від більшості молочних продуктів.