Много люди, хаос, рейсы отменили: Джамала показала, как экстренно эвакуировалась из охваченной огнем Сицилии и спала на полу

Украинская певица Джамала, недавно отдыхавшая на острове Сицилия, Италия, вынуждена была экстренно эвакуироваться из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Звезда долго не могла вылететь из охваченного огнем курорта, ведь рейсы отменили.

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Исполнительница спала на полу в аэропорту, куда съехались другие отдыхающие. Жуткими кадрами она поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Остров начал гореть именно в день отлета артистки, но ей пришлось покинуть гостиницу раньше, ведь огонь подбирался все ближе к туристам.

"Когда я вам показывала пожар возле гостиницы, на тот момент уже почти вся Сицилия горела. В тот вечер я должна была вылететь с острова, но не получилось. Я приехала в Катанию и думала, что вылечу в Варшаву, но мой рейс перенесли в другой аэропорт в 4-х часах. Конечно, я ничего не успела", – поделилась Джамала.

По словам артистки, по дороге в другой аэропорт она видела, как пылали деревья. Звезда хотела остановиться в отеле в городе Палермо, однако все номера уже были заняты, так что ей пришлось поехать в аэропорт и ночевать на полу.

"Там было много людей, хаос, все рейсы отменены. Решила лечь на свою куртку и спала на полу. Проснулась в 5 утра, потому что почувствовала, что через меня переступают другие люди", – написала украинка.

Ей все же удалось вылететь в Мюнхен, Германия, откуда артистка должна была улететь в Варшаву, Польша. Ночью выяснилось, что рейс в польскую столицу также отменили.

Как писал OBOZREVATEL, Италия страдает от лесных пожаров на юге и сильных штормов на севере. Прошедшие сутки были самыми сложными за последние 10 лет. Погибли 3 человека.