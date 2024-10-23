'Мне помогли'. Травести-дива Монро рассказала, как получила статус непригодности к мобилизации

Травести-дива Монро, которая по документам остается мужчиной, потеряла статус военнообязанного и не подлежит мобилизации. Блогерку сняли с военного учета.

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Об этом Монро рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка также поделилась своим опытом общения с работниками ТЦК

"Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это, прежде всего, нужно мне", – рассказывает Монро.

"Когда слышу сейчас отрицательные истории о ТЦК, становится очень грустно, – продолжает Монро. – У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень положительный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один смотр ВЛК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки. Видела уже тогда рекрутинг, но не углублялась в это, потому что отправилась в военкомат не для этого. С теми, кто следовал контракту, очень носились. И я была увлечена этими молодыми ребятами, смотрела на них, думала: прекрасны. Я всех мысленно благодарила".

"Безусловно, перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами, – добавляет блогер. – Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Даже однажды попросили сфотографироваться. Причем это была женщина, как я поняла, пришла обновить свои данные. Некоторые женщины – тоже военнообязанные. Короче говоря, мой опыт был положительным. И сейчас, когда вижу, как агрессивно настроена часть общества, мне грустно и за них, и за работников ТЦК. Нельзя делать выводы только по видео, которые "гуляют" интернетом. И те, кто пишет всякие гадости, – они же не предлагают никаких альтернатив. И это касается не только ТЦК, а всего происходящего сейчас с нами".

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