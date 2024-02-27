'Мне нужно быть сильной'. Маричка Падалко призналась, как изменился ее муж-военный за два года большой войны

Муж телеведущей Марички Падалко с первых дней российского свержения стоит на защите страны. Журналистка призналась, как изменился Егор Соболев за два года большой войны.

По словам Марички, она не чувствует перемен, однако сам супруг отмечает, что стал более жестким. Об этом телеведущая телеканала "1+1" рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я особо не замечаю, что Егор изменился, но он говорит, что стал злее, – говорит Маричка Падалко. – Скорее – для себя, потому что в отношении семьи, каких-то бытовых вещей – он очень спокоен. Мне кажется, что пока это не критично. И он отдает себе отчет, что надо будет над этим работать после Победы".

Тележурналист и бывший нардеп Егор Соболев присоединился к терробороне еще до начала войны – подписал контракт с ВСУ. 24 февраля 2022 года стал на защиту страны. Участвовал в освобождении Киевской области, впоследствии бойца перебросили на восток и юг Украины.

"Я не очень люблю мысленно возвращаться в день 24 февраля 2022 года, – говорит Маричка Падалко. – Это была моя рабочая неделя на "Сніданку с "1+1", поэтому просыпалась очень рано. Обращение Путина об объявлении войны увидела еще дома. Позвонила водителю на студию, чтобы забрал меня раньше. И только закончила быстро собираться, услышала взрывы… Приехала на работу, пришел Егор Гордеев и сказал, что мы просто идем в эфир: без суфлеров, без запланированных накануне сюжетов".

Маричка Падалко признается, что за два года большой войны она тоже изменилась: "Стало тяжело находить моменты, чтобы чувствовать себя счастливой, ощущать радость. Этот навык я потеряла. Думаю, это связано не только с тем, что мой муж находится на фронте, а вот – вообще. Раньше мне легко было почувствовать радость от малейших вещей, сейчас нет, даже когда до этого есть все условия. Еще я стала более прагматичной, но не считаю, что это сила. Мне кажется, что сила как раз в отчаянных поступках".

Однако телеведущая находит мотивацию, чтобы жить дальше, в следующем: "Первое – это осознание того, сколько уже положено на нашу будущую Победу. Отчаиваться нельзя и опускать руки – тоже. Поэтому для меня самая большая мотивация – это память о тех людях, которые отдали жизнь за нас. Второе – у меня есть дети, которые видят будущее только в Украине и очень переживают, чтобы здесь все было хорошо. Ну и третье: я – опора и поддержка для мужча, и мне нужно быть сильной".

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