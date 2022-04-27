'Мне некуда вернуться...' Ирина Билык рассказала, что в ее доме под Киевом жили 'рашисты'

Украинская певица Ирина Билык поделилась переживаниями из-за того, что в ее доме в селе Березовка Киевской области в течение месяца жили российские оккупанты. По словам звезды, сейчас она не может вернуться туда.

"Моя семья тоже испытала неописуемые боли от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. На сегодняшний день мне некуда вернуться", – написала Билык на своей странице в Facebook.

Звезда также выразила свои соболезнования всем, кто пострадал от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, мучительная боль в душе не дает покоя", – добавила она.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в сеть слили видео, на котором показано имение Билык под Киевом. Дом певицы построен с солнечными батареями. Само поместье одноэтажное и очень просторное.