Младшая сестра Кейт Миддлтон во второй раз стала мамой и рассекретила имя ребенка

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон во второй раз стала мамой. Так, в 37-летней Пиппы и ее 45-летнего супруга Джеймса Мэттьюза родилась девочка.

Британский журнал Hellomagazine сообщает, что ребенок появился на свет в понедельник, 15 марта, в 4.22 утра. Счастливые родители назвали малышку Грейс Элизабет Джейн. Также источник пишет, что и мама, и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.

Отметим, что о второй беременности младшей сестры Кейт Миддлтон стало известно в середине декабря прошлого года. Радостную новость тогда сообщил инсайдер в беседе с изданием Page Six.

Сама же Пиппа Миддлтон никак не комментировала слухи о беременности, за последние несколько месяцев она всего пару раз появлялась на улицах Лондона.

К слову, влюбленные поженились в 2017, а уже в следующем году на свет появился их первенец – Артур Майкл Уильям Мэттьюз.

Как сообщал OBOZREVATEL, модель Карли Клосс впервые стала мамой. 28-летняя знаменитость родила первенца от своего супруга, 35-летнего Джошуа Кушнера. Радостной новостью и первым снимком новорожденного малыша поделился сам Кушнер на личной странице в социальной сети.