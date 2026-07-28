Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала редкие фото с 83-летним рокером: что с ним сделали беспорядочные половые связи и героин

39-летняя балерина Мелани Хэмрик поделилась серией редких фотографий со своим женихом – 83-летним вокалистом культовой группы The Rolling Stones Миком Джаггером. Она собрала кадры из повседневной жизни рок-музыканта, на которых хорошо видны изменения в его внешности.

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Фотографии балерина опубликовала на своей личной странице в Instagram по случаю дня рождения артиста. Значительную часть поста заняли моменты из их семейного отпуска, где перед камерой даже позировал 9-летний сын пары Деверо.

Годы и довольно разгульный образ жизни в прошлом непосредственно отразились на Мике Джаггере. На новых фотографиях видно, что лицо культового рокера покрылось морщинами, а зубы немного пожелтели. Но все же одно осталось неизменным – несмотря на почтенный возраст, музыкант по-прежнему энергичен и жизнерадостен, ведь почти на каждой фотографии с его лица не сходит улыбка.

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Интересно, что тогда как сейчас Мик Джаггер уделяет немало времени семье, в молодости он вовсе не был примером для подражания. Как утверждал бывший президент лейбла Rolling Stones Records Маршалл Чесс в книге Боба Спитца "The Rolling Stones: The Biography", рокер едва не умер от передозировки героином.

По словам продюсера, инцидент произошел в 1976 году. Тогда Мику Джаггеру якобы стало скучно, поэтому он пришел в квартиру Чесса в Нью-Йорке уже в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, однако требовал, чтобы "вечеринка продолжалась". Продюсер достал для артиста кокаин, но уже через 10 минут после употребления тот упал на пол без сознания.

"Его губы посинели. Я не знал, что делать. Я был в панике. Мик Джаггер умрет в моей проклятой квартире!", – вспомнил мужчина.

Как отметил Маршалл Чесс, он делал Мику Джаггеру искусственное дыхание, пока не приехала скорая помощь. Врачи привели рокера в чувство, а этот инцидент стал для продюсера последней каплей как в сотрудничестве с The Rolling Stones, так и в употреблении наркотиков. Со временем вредную привычку бросил и сам Мик Джаггер ради своей бывшей возлюбленной, модели Джерри Холл. По крайней мере, так она отмечала в своих мемуарах.

В свое время музыкант успел прославиться и беспорядочными интимными связями. Автор биографии Мика Джаггера подсчитал, что за свою жизнь у него было не менее 4000 тысяч любовниц. Официально рокер подтверждал отношения лишь с девятью женщинами, однако в большинстве этих романов не мог похвастаться верностью. Изменил свой ритм жизни артист, кажется, только после знакомства с Мелани Хэмрик.

Музыкант и балерина впервые встретились в 2014 году и с тех пор стали неразлучными. Между ними постепенно зарождались чувства, а уже в 2016-м на свет появился их общий сын Деверо. Пара начала вместе посещать публичные мероприятия, но раскрывать детали отношений никогда не спешила. Так, например, Мелани Хэмрик подтвердила помолвку с Миком Джаггером в 2025 году, хотя с массивным кольцом на безымянном пальце появилась еще в 2023-м.

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