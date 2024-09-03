'Мисс Вселенная Украина 2024' призналась, как готовится к возможным провокациям россиян на конкурсе красоты

Одесситка Алина Пономаренко, получившая титул "Мисс Вселенная Украина 2024", представит Родину на международном конкурсе красоты "Miss Universe-2024", в котором примут участие россиянки. Модель призналась, что морально готовится к возможным провокациям конкурсанток из враждебного государства, ведь хочет достойно презентовать свою страну на международной арене.

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Она отметила: несмотря на то, что организаторы соревнования пытаются оставаться "вне политики", с начала полномасштабной войны они делают все возможное во избежание конфликтов. Об этом 21-летняя девушка рассказала в интервью "Коротко про".

"Считаю, что к таким ситуациям важно быть морально подготовленной, помнить о своих ценностях, иметь поддержку команды. Это не просто, но мы работаем над этим, чтобы представить нашу страну на международной арене с достоинством", – поделилась модель.

По словам Алины Пономаренко, организационный комитет "Мисс Вселенная Украина" обращался к руководителям международного конкурса красоты с просьбой лишить представительниц России возможности участвовать в соревновании. Однако, несмотря на все аргументы, запрос был отклонен.

"Но на самом деле организаторы "Мисс Вселенная" делают все возможное, чтобы избегать конфликтных ситуаций на конкурсе. Если раньше украинки и россиянки всегда были в одной группе, могли быть соседками по комнате, посещали одни и те же мероприятия вместе, то сейчас Украина и Россия почти не пересекаются", – заметила девушка.

Ранее организаторы международного конкурса красоты неоднократно пытались создать иллюзию "дружбы" между участницами из воюющих государств. В 2023 году "Мисс Вселенную Украины", певицу и волонтера из Киева Ангелину Усанову посадили за один стол с россиянкой Маргаритой Голубевой на поздравительном вечере в Сальвадоре. Представительница страны-агрессора пыталась выглядеть максимально приветливо, тогда как конкурсантка от нашей Родины была откровенно недовольна соседством.

В том же году россиянка Анна Линникова попыталась стать у украинки Виктории Апанасенко во время совместной фотосессии участниц конкурса красоты "Мисс Вселенная". Однако, несмотря на все попытки представительницы враждебного государства совершить провокационный намек на "дружбу", наша соотечественница избежала конфликтной ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит в реальной жизни 20-летняя Алина Пономаренко, которая будет представлять Украину на "Мисс Вселенную" 2024 года.

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