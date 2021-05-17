'Мисс Вселенная-2021': названа победительница конкурса красоты. Фото и видео

В ночь на понедельник, 17 мая, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победительницей стала представительница Мексики – Андреа Меза.

Об этом стало известно на странице в Instagram мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Отметим, что украинка Елизавета Ястремская не попала в ТОП-21.

Так, в тройку лидеров конкурса вошли представительницы Бразилии – Джулия Гама, и Перу – Яника Мачета. Победительница "Мисс Вселенная-2021" Андреа Меза является программистом по образованию, а также визажистом и активисткой, занимающаяся правами женщин.

К слову, третий раз в истории победу завоевывает мексиканка – до этого в 1991 и 2010 году.

Напомним, конкурс красоты прошел в несколько этапов: полуфинал, шоу национальных платьев и сам финал, во время которого участницы представили сами себя, далее был выход в купальниках, а также дефиле в вечерних платьях.

Ранее 28-летняя Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, показала, какой ценой приходилось платить за изнуряющие репетиции. Так, она опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свою стертую в кровь ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летняя Елизавета Ястремская показала, как проводила время после репетиций к конкурсу. Девушка похвасталась стильными нарядами.