Ястремская стерла ногу в кровь на репетициях "Мисс Вселенная". Фото

28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, показала, какой ценой приходится платить за изнуряющие репетиции. Так, она опубликовала кадр, на котором показала свою стертую в кровь ногу.

Соответствующий контент появился на странице Елизаветы в Instagram. Она объяснила, что за красивыми нарядами и престижными титулами прячется огромный труд, без которого в этом деле никак не обойтись (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Конкурсы красоты – это тяжелый труд, а иногда и боль. Моя нога после репетиции…", – подписала снимок девушка.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году приняла участие в конкурсе "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Девушка регулярно занимается спортом и уделяет время духовному развитию. Именно эти привычки участница считает беспроигрышными секретами своей красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета Ястремская показала, как проводит время после репетиций к конкурсу. Девушка похвасталась стильными нарядами. На одном из кадров Ястремская позировала в элегантном красном платье на тонких бретелях. Свой образ она дополнила босоножками на каблуке, клатчем и аксессуарами.