'Мисс Вселенная-2021': национальный наряд Неплях заподозрили в плагиате. Фото-сравнение

Дизайнерский наряд Анны Неплях, который она планировала одеть на конкурсе красоты в Израиле "Мисс Вселенная-2021", заподозрили в плагиате известного бренда. Пользователи сети заметили, что платье участницы из Украины очень похоже на костюм Жана-Поля Готье.

В основе обоих образов лежит каркасная юбка, украшенная пяльцами с вышивкой, как можно заметить из поста конкурсантки в Instagram. Внимательные подписчики пошутили, что дизайнер платья Наталья Шевчук "просто вдохновилась" работой коллеги (чтобы посмотреть фото-сравнение доскролльте до конца страницы).

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Впервые такой дизайн платья появился на показе Жана-Поля "Haute Couture" в 2020 году. Художник представил его в Париже, когда демонстрировал коллекцию весна-лето.

В основе костюма лежал облегающий белый комбинезон, украшенный вышивкой с цветами. Изюминкой стала каркасная юбка, украшенная пяльцами, которая крепилась у шеи.

Украинский дизайнер Наталья Шевчук добавила в образ национальные элементы, украсила платье лозой и цветами, а также добавила традиционные украинские цвета.

Каркас у Анны крепится на талии, а пяльцы украшены не бабочками и деревьями, а национальными узорами.

Однако пользователям сети все же не понравилось, что художница доработала готовый эскиз, вдохнув в него украинскую душу. Многие фанаты Неплях ожидали, что ее наряды будут уникальными и не похожими ни на что.

OBOZREVATEL сообщал, что Анна презентовала фанатам свою дизайнерскую одежду, в которой она планирует покорять судей на конкурсе "Мисс Вселенная-2021". Среди них: вечернее платье, традиционные наряды и даже костюм.