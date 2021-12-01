Стало известно, в каком наряде Неплях представит Украину на 'Мисс Вселенная'. Фото

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показала национальный наряд, в котором представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная". Его дизайнером выступила Наталья Шевчук.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "У каждого народа есть свой уникальный код, который присутствует в простых вещах – традициях, песнях, сказках, одежде. В Украине особое место занимает традиционная вышивка", – написала Анна (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Национальный костюм для Анны Неплях состоит из каркасной юбки, украшенной 25 пяльцами с вышивкой.

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"Это столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым", – подчеркнула модель.

Также наряд включает в себя корсет, который сплетен из натуральной лозы, лент, маков и колосьев пшеницы.

"Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует полотенце в процессе вышивания. Цветы на плечевой конструкции – именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков", – добавила Неплях.

Кроме того, она отметила, что над созданием национального костюма для конкурса трудились более 10 мастеров разных ремесел – швеи, мастера по лозоплетению, металлу и вышивальщицы. Анна добавила, что общий вес костюма составляет более 15 килограмм.

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – 27-летняя украинская модель родом из Днепра. Стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". В 2017 году была победительницей конкурса "Мисс Интерконтиненталь Украина". В 2020 году приняла участие в реалити-шоу "Холостяк".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что модель Анна Неплях порадовала поклонников пикантными кадрами, попозировав на балконе в Париже в кофте, одетой на голое тело.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Анна Неплях сбросила 12 кг всего за шесть месяцев благодаря дробному питанию и отказу от углеводов. Секретом похудения она поделилась в одном из интервью.