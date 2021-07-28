'Мисс Украина Вселенная' впервые станет мамой. Фото

"Мисс Украина Вселенная-2019" 27-летняя Анастасия Суббота поделилась с поклонниками пикантными снимками и объявила о своей беременности. Знаменитость ждет первенца.

Соответствующие фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отцом ребенка является давний бойфренд-бизнесмен модели.

"Я скоро стану мамой! Это замечательный и прекрасный момент моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь – это что-то нереальное!" – написала Суббота.

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Пользователи сети стали засыпать знаменитость приятными комментариями. Модель многие поздравили с будущим пополнением.

"Какая прелесть! Я рада от всей души", "Настюшка, поздравляю, это прекрасные новости", "Поздравляю, дорогая!", "Шикарная мамочка", – пишут люди.

Анастасия Суббота – веб-дизайнер по специальности. Тем не менее, она уже много лет работает моделью, ездила в Китай. Личную жизнь украинская красавица держит в секрете. Известно, что у нее есть молодой человек.

Цвет волос Анастасии – русый. Перед конкурсом "Мисс Украина Вселенная", где она одержала победу, девушка перекрасилась в рыжий. В США у Насти живет мама, потому поездка на международный конкурс красоты дала ей возможность встретиться с ближайшей родственницей.

Украинка увлекается футболом, о чем иногда рассказывает на своей странице в Instagram, желая сборной страны на матчах победы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Суббота не прошла первый этап и не вошла даже в топ-20 на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2019".