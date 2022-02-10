'Мисс Украина Вселенная' Анастасия Суббота впервые показала лицо дочери. Фото

Известная украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота, которая в декабре прошлого года впервые стала мамой, показала лицо своей дочери Елизаветы. Знаменитость "познакомила" сеть с девочкой в честь ее дня рождения.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Знакомьтесь! Моя королева Елизавета. Сегодня нам два месяца", – написала Анастасия Суббота (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре изображена Анастасия с дочкой, лежащими на кровати. Модель надела бежевую кофту в рубчик, а свою дочь нарядила в детский белый боди с рисунком птицы.

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Подписчики Субботы принялись за комментарии, засыпав маму с дочкой комплиментами.

"Самая красивая", "Две красотки", "Сладкая", "Очень красивая", "Какой взгляд!", "Это очень милое фото", "Поздравляю куколку", "Какой ангелочек. Невероятная малышка", "Поздравляю", "Куколки", – пишут люди.

Стоит отметить, несмотря на то, что модель всячески скрывает свою личную жизнь, не называя имя избранника, а о беременности рассказала лишь летом прошлого года, Анастасия поделилась с поклонниками радостной новостью о рождении дочери в Instagram. К слову, Елизавета появилась на свет 10 декабря 2021 года.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Суббота – 27-летняя модель родом из Запорожья. По образованию веб-дизайнер, а увлекается футболом. Знаменитость строит отношения с бизнесменом, однако не разглашает о нем информацию. В 2019 году стала победительницей "Мисс Украина Вселенная", однако первый титул девушки был в 2004 году, когда она стала "Мини-Мисс Запорожье".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Руслана откровенно рассказала, что ее с супругом объединяют усилия стать родителями. Знаменитость уверяет, что "энергетически готова" к ребенку.