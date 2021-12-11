'Мисс Украина Вселенная' впервые стала мамой. Фото

Известная украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Елизаветой.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Добро пожаловать в наш мир, крошка. Теперь у Субботы есть своя пятница", – написала модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что дочь Анастасии родилась 10 декабря в пятницу, именно поэтому она так выразилась "У Субботы есть своя пятница".

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На опубликованном фото изображен букет красных роз. А также карточка из роддома, на которой написано, что малышка весит 3620 граммов, а ее рост – 56 сантиметров. Примечательно, что время выписки и номер палаты Анастасия скрыла смайликами в виде красных сердец.

К слову, модель всячески скрывает свою личную жизнь. Например, имя избранника она не называет, а о беременности сообщила только летом.

Поклонники Субботы засыпали ее поздравлениями и комплиментами.

"Поздравляю", "Как же мы ждали", "Наконец-то", "Как я за тебя рада! Желаю, что б маленькая принцесса росла здоровой и красивой", "Поздравляю", "С днем рождения ангелочек", "Желаю счастливой судьбы дочке", "Крепкого здоровья тебе и малышке", "Маме за дочку – ещё одну корону в награду. Ведь королевы рожают принцесс", "С Новым статусом дорогая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Суббота – 27-летняя модель родом из Запорожья. По образованию веб-дизайнер, а увлекается футболом. Знаменитость строит отношения с бизнесменом, однако не разглашает о нем информацию. В 2019 году стала победительницей "Мисс Украина Вселенная", однако первый титул девушки был в 2004 году, когда она стала "Мини-Мисс Запорожье".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Руслана одном из эфиров на телевидение намекнула, что беременна. Она заявила, что это "самая большая мечта", над которой работает.