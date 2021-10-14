'Мисс Украина Вселенная' 2021: кто будет бороться за драгоценную корону. Фото

15 октября в Киеве будет проходить финал конкурса "Мисс Украина Вселенная". Это 30-е юбилейное шоу. За титул самой красивой будут бороться 15 девушек. Победительница получит драгоценную корону, и возможность представлять Украину на "Мисс Вселенная" (в Израиле).

Жюри уже выбрали красавиц для участия в конкурсе. OBOZREVATEL рассказывает о 15 финалистках.

Диана занимается моделингом и часто путешествует. Девушка училась в ХНУ имени В.Н. Каразина, на факультете международных отношений.

Увлекается деятельностью Леди Ди (принцессы Дианы), которая, по мнению конкурсантки, "была иконой стиля, любящей матерью двоих детей и великой женщиной, которая навсегда изменила представление о королевской аристократии". Диана добавила, что принцесса хотела быть королевой сердец, а не королевой страны.

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Карину прекрасно характеризуют три слова: лидерство, целеустремленность и амбициозность. Сейчас конкурсантка учится на магистратуре во французской бизнес-школе. Она профессионально занимается музыкой и академическим вокалом.

Ее примером для подражания стала Элеонора Рузвельт, которая была первой леди США. Карину больше впечатляет в леди то, что "она использовала свой голос и возможности, чтобы помогать миру и защищать гражданские права людей".

Наталья – модель и студентка известной украинской актерской школы. Она чувствительна, мягкая и жизнерадостная. Активно занимается благотворительностью: помогает приютам для бездомных животных. Конкурсантка уже участвовала и победила в конкурсе "Miss Blonde Ukraine 2016".

Анна ведет свой блог в Instagram и обожает рисовать картины, которые продает за рубежом. Высшее образование получила в Киевском университете строительства и архитектуры. Некоторое время занималась моделингом. Ранее принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Интерконтиненталь". В своем блоге Анна мотивирует девушек полюбить себя и быть счастливыми здесь и сейчас.

Юная конкурсантка учится на преподавателя турецкого в двух университетах (в городе Киев и в Измире). В прошлом профессионально занималась спортом. Сейчас красавица работает телеведущей на музыкально-развлекательном канале.

По словам Юлии, именно спорт закалил ее дух и характер, а также развил целеустремленность, терпимость и стремление к победе. Девушка планирует создать собственный фонд помощи больным раком, а конкурс – это прекрасная возможность заявить о своих намерениях.

Конкурсантка шесть раз становилась чемпионкой Украины по легкой атлетике. Чтобы быть в форме, она продолжает свои интенсивные тренировки. Сейчас красавица учится на тренера по легкой атлетике в университете физвоспитания и спорта Украины. Дополнительно Карина занимается моделингом и сотрудничает со многими брендами одежды.

Юлия уже более 7 лет работает моделью. У нее есть диплом экономиста. А еще – развивается в сфере конструирования и создания коллекций одежды. Девушка уже несколько лет в родном городе помогает приюту для животных "Друг". Кроме того, занимается благотворительными проектами для людей преклонного возраста или тех, кто оказался в затруднительном положении.

София учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, а также хореография. Девушка обожает танцевать, ведь посвятила этому хобби 15 лет. Спорт помог ей стать выносливой и трудолюбивой. Красавица активно участвует в благотворительных акциях.

Виктория – творческая личность: занималась художественной гимнастикой, танцами, рисованием, а также участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Сейчас работает в модельном бизнесе и снимается в кино, имеет опыт работы телеведущей. Училась в КНУ имени Тараса Шевченко. Конкурсантка имеет искреннее желание способствовать решению социальных проблем.

У Дарьи красивый и сильный голос, ведь она обучалась вокалу в музыкальной школе. В этом году ей удалось записать свою первую сольную композицию. Конкурсантка активно занимается эко-акциями: она возглавляет подразделение по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в "Народном Совете Днепра". Еще Болтянская – профессиональный фотограф и модель.

Снежана увлекается фотографированием и моделингом. У нее есть высшее образование: окончила НУФСУ по специальности физиотерапевт. По словам девушки, ее "суперсила" во "внутреннем свете и эмпатии к окружающей среде".

Больше всего конкурсантку вдохновляет молодая английская актриса и экс-супермодель Кара Делевинь. А именно благодаря яркой внешности и харизме, искренности и "открытости к миру". По мнению Снежаны, Кара – многогранная и интересная личность, которая занимается благотворительностью и вдохновляет женщин быть собой.

Для конкурсантки примером для подражания стала голливудская актриса Монако Грейс Келли. Которая, по мнению Анастасии, является воплощением красоты и женской мудрости. По образованию красавица фельдшер. Она ведет здоровый образ жизни и любит экстремальные виды спорта. Один из вопросов, которые ее беспокоят больше всего, – борьба за равноправие женщин и мужчин.

Богдана – телеведущая. Она любит путешествия и конный спорт. Финалистка конкурса часто слушает классическую музыку. У нее есть диплом переводчика английского языка. Ее главные черты – отзывчивость и доброта. Красавица активно участвует в волонтерских проектах. Ее мечта – построить дома для лечения детей и взрослых от рака.

Неля – успешный адвокат, а также целенаправленная и сильная личность. Она занимается предпринимательской деятельностью. Красавица увлекается активными видами спорта и чтением книг по психологии. Своим участием в конкурсе она стремится поверить в собственные возможности, работать над собой и достигать вершин.

Главная мечта Маргариты – победить в конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Красавица уже более 9 лет занимается моделингом, а также участвует в показах и съемках за границей. Девушка тщательно следит за фигурой, потому что она – Мастер спорта Украины по художественной гимнастике.

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