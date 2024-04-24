'Мисс Украина' София Шамия надела хиджаб и показала фото с папой-воином ВСУ

Представительница Украины на "Мисс Мира 2023", художница и победительница "Мисс Украины-2023" София Шамия напомнила о своем вероисповедании поклонникам, надев хиджаб, и показала нежное фото с папой-военным, поддержавшим выбор дочери.

20-летняя украинка родилась в Палестине, о чем, вероятно, и свидетельствует ее склонность к исламу. На фото, которое Шамия опубликовала в Instagram, она сидит в белоснежном хиджабе, украшенном камнями, рядом со счастливым папой.

"Редкие фотографии меня в хиджабе. Выбрала совсем другой путь, о котором, возможно, мечтал мой папа, но благодарна ему за то, что принимал меня такой, какая я есть, и всегда верил. Я люблю тебя и горжусь тобой, несмотря ни на что" – написала она.

На странице студентки также есть призывы освободить Палестину и слова о том, что ее корни – палестинские, о чем "Мисс Украина" не хочет забывать. В частности, ранее девушка не публиковала ни одного фото, что указывало на ее религию. Однако, в InstaStories девушка написала, что это "очень редкие материалы меня".

Отец тоже не часто появляется в ее публикациях, ведь сейчас воюет на фронте. Ранее OBOZ.UA предполагал, что он служит в Добровольческом формировании территориального общества. Девушка активно занимается волонтерской деятельностью, а вырученные средства направляет либо на нужды военных, либо на помощь пострадавшим от войны деткам.

В частности, студентка показала и других членов своей семьи, сфотографировавшись с ними в цветущем саду.

Ранее OBOZ.UA София Шамия рассказывала о своем опыте на конкурсе "Мисс Мира 2023", благодаря которому впервые побывала в Индии. Она вспомнила, что к некоторым традиционным вещам привыкнуть не смогла, а из-за загруженного графика иногда приходилось пропускать приемы пищи.

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