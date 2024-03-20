'Были сомнения по поводу внешности'. София Шамия – о пластических операциях, индийской пище и конкурсантках на 'Мисс Мира 2023', которые говорили на украинском

На 71-м ежегодном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", который состоялся в Мумбаи, Украину представляла 19-летняя студентка София Шамия. В интервью OBOZ.UA девушка, впервые побывавшая в Индии, рассказала, к чему за три недели пребывания в стране так и не смогла привыкнуть, а также призналась, что сделала первым, вернувшись в Украину.

"Мисс Мира" – международный конкурс красоты, который входит в "большую четверку" конкурсов наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". В этом году победу одержала 23-летняя модель Кристина Пышкова из Чехии. Всего в конкурсе участвовали представительницы из 112 стран мира. Украинка София Шамия с легкостью прошла в четвертьфинал, однако в полуфинал не попала. Но без победы домой не уехала. София достойно выступила на дефиле в вечерних платьях. А также заняла первое место среди участниц из европейских стран в конкурсе "Красота с целью (Мисс благотворительность)".

– София, на " Мисс Мира" вас поселили с представительницей Греции, говорящей на украинском языке. Специально так подбирают соседок, которые наверняка найдут общий язык?​​​​​​​

– По-моему, это совпадение, но я очень поражена, что в других странах так хорошо знают наш язык. Мне было невероятно приятно узнать, что представительница Греции общается на украинском, поэтому я чувствовала еще более патриотическую гордость и уверенность в себе.

– Что вас увлекло на конкурсе с бытовой точки зрения ? А к чему так и не смогли привыкнуть ?

– На конкурсе все участницы имели очень активный график. Ранние подъемы, постоянные репетиции, участие в разных активностях. Я благодарна "Мисс Мира" за возможность побывать не только в одном городе в Индии, но и рассмотреть красоту Дели и Мумбаи. Среди вещей, к которым мне было трудно привыкнуть, – это очень острая еда, к которой мне, как украинке, было достаточно трудно адаптироваться.

Это мой первый визит в Индию. Поразила подлинность культуры, любезность и радушие местных жителей. Они очень уважают свою религию и семейные ценности. Очень часто в рамках конкурса мы надевали наряды индийских дизайнеров. Мне нравилось примерять каждое сари, несущее в себе особый символизм, и другие экстравагантные наряды с разной цветовой гаммой. Я благодарна за возможность познакомиться с большим количеством популярных индийских дизайнеров, выучить местные танцы для выступления на сцене "Мисс Мира".

Страна принимала нас более трех недель и удивила разноцветностью традиций. Мы прикоснулись к особой культуре, которой более 4,5 тыс. лет. К сожалению, из-за активного графика конкурса я не имела возможность посетить много интересных архитектурных достопримечательностей, поэтому, возможно, в будущем с удовольствием приеду еще в эту страну уже как туристка.

– Современную индийскую кухню невозможно представить без жгучих специй. Удалось привыкнуть к острой пище?

– Индийская еда, конечно, отличается от нашей. Особенность их кухни – это использование большого количества специй. Как я узнала от местных, это обусловлено тем, что у них богатая агрокультура. Выращивают большое количество разновидностей трав и пряностей. Европейскому потребителю местная еда может показаться достаточно острой. Но в то же время это придает ей уникальность. Поскольку в Индии священное животное – корова, употребление говядины в индуизме является табу. Они часто готовят курятину, подавая с разными специями и соусами или в кляре. Никаких ограничений в питании в рамках конкурса я не почувствовала, у нас было большое разнообразие в еде. Обычно мы питались несколько раз в день, однако из-за большого количества тренировок иногда приходилось пропускать какой-то прием.

– Было что-то в рационе, что напоминало наши блюда?

– Никакого сходства с украинской кухней в Индии не было. Именно поэтому, вернувшись домой, я мечтала поскорее попробовать наши домашние блюда, потому что очень скучала по ним.

– София, на конкурсе у вас были красивые и недешевые и платья.​ Кто оплачивает обычно такую красоту ?​

– Около пяти месяцев мы вместе с комитетом конкурса "Мисс Украина" занимались подготовкой. И одним из основных этапов было создание и выбор гардероба. Очень благодарна всем брендам и дизайнерам, которые согласились нас поддержать. Из интересных фактов следует отметить, что над созданием образа "Лесная песня" работали харьковские дизайнеры Myvo. Особенностью платья были кинетические цветы, которые двигались. А также огромный золотой цветок папоротника на спине, изготовленный на основе техники киригами и усложненный разнофактурными материалами для создания "эффекта сияния". Эта уникальная конструкция вернулась со мной в Украину, и, возможно, в будущем мы выставим ее на благотворительный аукцион.

Моим главным вечерним платьем стал символический наряд, вдохновленный монументом "Родина-Мать". Платье "Стальная леди" состоит из двух частей. Верхний корсет дизайнер Андрей Аникеев выливал вручную и несколько раз красил, декорируя камнями. Основа платья – сетчатая ткань, усыпанная кристаллами Swarovski, которые в сочетании с блестками создают соты, напоминающие кольчугу. Мы очень благодарны дизайнерам за многолетнее сотрудничество.

– Давали ли вы советы по поводу наряда, учитывая, что мечтаете об открытии собственного бренда платьев?

– Да, я принимала активное участие в выборе дизайна и во всем процессе создания для каждого из платьев. Некоторые платья мы шили с отдельными брендами, а часть из них создавали в коллаборации с группами украинских мастеров и дизайнеров. Я очень счастлива, что каждое платье создано руками украинских мастеров – это важно для демонстрации наших талантов на международной арене. Я сознательно выбирала платья, имеющие символические значения: в цветах флага и с другой украинской айдентикой, что помогало говорить об Украине на мировой арене.

– София, какой вес и возраст у вас сейчас?

– рост – 171 см. Вес – 50 кг.

– Что нравится вам в своей внешности?

– Сейчас я комфортно чувствую себя в своем теле. Полностью довольна внешностью, уверена в себе, что очень помогает мне двигаться в сфере красоты. Никаких комплексов или необходимости что-либо менять в себе не чувствую.

– Вы всегда чувствовали, что красивы? Родители лелеяли в вас эту уверенность ?

– Как у каждого подростка, у меня были сомнения в своей внешности. Но благодаря поддержке родителей и саморазвитию сейчас чувствую себя счастливой.

– Красота – это не только внешность, но и умение себя преподнести. Уверенность – это у вас от природы или черта характера, которой учились?​​​​​

– По-моему, уверенность растет благодаря образованию, любви к себе и принятию себя такой, как ты есть. Взаимодействие с разными интересными людьми расширяет кругозор и постоянно побуждает развиваться и приобретать новые знания. Также для меня очень важно владение иностранными языками. И все это в комплексе помогало чувствовать себя смело на мировой сцене.

– Встречали ли вы на конкурсе представительниц, которые были слишком уверенными в себе ?​

– Мне не приходилось сталкиваться с какими-либо проявлениями недоброжелательности или некорректным поведением. Все девушки достойно представляли свои страны. Я очень счастлива, что смогла найти много подруг, и в будущем планирую поддерживать отношения со всеми девушками, с которыми познакомилась в Индии. Теперь у меня есть подруги по всему миру.

– Как относитесь к тому, что с годами правила конкурсов красоты значительно смягчаются: татуировки, пластические операции, косметологические процедуры – это уже не такое табу?

– Организаторы конкурса толерантно относятся ко всем нововведениям, которые появляются на международных конкурсах красоты. Изменения во внешности – это личное решение каждой из девушек. Конкурсы модифицируют свои правила в связи с тем, что мир стремительно меняется.

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