'Мисс Украина' пройдет в другом формате'. Вероника Щипцова – о новых требованиях к претенденткам, россиянках на конкурсах мира и ко времени ли веселье

Впервые с начала полномасштабного вторжения состоится национальный конкурс "Мисс Украина", который существует более 30 лет. Событие состоится в формате телевизионной съемки. В условиях войны команда конкурса решила использовать площадку как платформу для помощи и сконцентрировалась на поддержке женщин, защищающих Украину на фронте. Денежные средства, которые соберут во время конкурса, будут переданы в общественную организацию "Землячки", которая закрывает запросы с военной женской формой, амуницией, обувью.

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В интервью OBOZ.UA глава "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала, каким будет конкурс в условиях войны. А директор фонда "Землячки" Ксения Драганюк, в свою очередь, поделилась проблемами, которые переживают женщины в армии, и рассказала, как волонтеры их облегчают.

– Вероника, в каком формате в этом году состоится "Мисс Украина"?

– В этом году "Мисс Украина" состоится в другом формате – зрители смогут посмотреть телетрансляцию конкурса на телеканале М1 5 декабря в 20:00, а также на YouTube-канале конкурса. Это связано прежде всего с ситуацией с безопасностью. Раньше мы организовывали шоу во дворце "Украина", куда могли прийти тысячи зрителей. Однако сегодня, в условиях полномасштабной войны, каждое подобное мероприятие может создавать дополнительные опасности. Поэтому было принято решение транслировать конкурс в прямом эфире.

Кроме того, что конкурс, как и в прошлые годы, будет выполнять основную функцию – выбрать представительницу от Украины для международных соревнований, мы проводим его еще и для того, чтобы помочь женщинам, защищающим страну. Наши конкурсантки приобщаются к инициативе, которую мы назвали Women's power. Весь период подготовки, включая финал, будет нацелен на привлечение средств на пошив формы для военнослужащих. Собранную сумму передадут в ОО "Землячки", которая занимается защитниками. Это очень важно – помощь от девушек в тылу девушкам на фронте в самые сложные времена.

– Сколько девушек будет участвовать в конкурсе в этом году? И что важно: усилен ли контроль относительно отсутствия у них возможных связей с Россией, потому что не секрет, что в прошлом году с этим были проблемы – трех участниц отбора дисквалифицировали из-за неэтических фактов в их биографиях?

– В финале "Мисс Украина 2024" примут участие конкурсантки из Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Львова, Одессы и других городов Украины. В этом году их будет 18. В период подготовки, кроме репетиций, конкурсантки также примут участие в социальных активностях. Девушки уже собрали боксы для защитниц, куда вошли средства гигиены, косметики и записки с пожеланиями, которые будут переданы в хаб ОО "Землячки", а оттуда отправлены на фронт.

Относительно того, как мы предупреждаем любую причастность участниц к РФ, – прежде всего с каждой конкурсанткой мы проводили интервью. Но самым эффективным механизмом, как мне кажется, является договор о сотрудничестве, заключенный с каждой из девушек. Там прописаны пункты, согласно которым ни сами участницы, ни члены их семей не должны иметь связей со страной-агрессором. Если кто-то из конкурсанток нарушил соглашение, мы узнаем об этом и будем иметь право их исключить из отбора и не допускать к международным соревнованиям.

– Как началось сотрудничество "Мисс Украины" с ОО "Землячки"? Как представительницы фонда привлечены к подготовке к конкурсу?

Вероника: Я счастлива, что Ксения станет членом жюри конкурса, – мы очень хотели, чтобы она была среди нас. И очень рады этому партнерству и дружбе. Когда я впервые побывала в штабе "Землячек", познакомилась с девушками, которые обращаются к ним, и услышала очень душевные отзывы об их работе. Это великая заслуга Ксении и ее мужа. Во времена, когда люди ежедневно уменьшают объем донатов и помощи ВСУ, Ксения с Андреем (Андрей Колесник – муж и соучредитель фонда "Землячки". – Ред.) продолжают неустанно работать и помогают нашим защитницам. Должна сказать, что буквально за несколько дней до нашего с вами разговора они вернулись из зоны боевых действий, куда отвозили помощь.

Ксения: Я всегда говорю, что "Землячки" – это комьюнити, сообщество женщин и в тылу, и на фронте, которые объединены одной целью – победы страны в войне. Сегодня в армии Украины находятся почти 70 тысяч женщин. И для нас очень важно распространять культуру женщины-военной, используя для этого все возможные направления. И общие проекты с конкурсом красоты, с Вероникой Щипцовой, ставшей амбассадором нашей общественной организации, являются приоритетом.

Должна добавить, что одна из девушек, присутствовавших на той встрече, о которой сказала выше Вероника, – Александра Мулькевич – через недолгое время после наших съемок погибла на фронте. Саше было всего 35 лет, она служила госпитальером на фронте. В их экипаж произошел прилет, когда ехали спасать жизнь военным. Рассказываю это ради того, что мы все не забывали, какой ценой удерживается наша относительно спокойная жизнь в тылу.

Вероника: И таких историй сегодня тысячи, к сожалению. Именно поэтому конкурс "Мисс Украина" становится инструментом помощи защитницам. В тылу женщины объединяют ресурсы, а те, кто на фронте, – получают необходимую помощь. Это связь от девушек в тылу к девушкам на передовой, что помогает поддерживать и защищать нашу страну.

– Ксения, наше интервью откладывалось на несколько дней из-за того, что вы в очередной раз ездили к защитницам на фронт. Расскажите о впечатлениях от поездки.

– Мы доставили с моим мужем Андреем на Донетчину автомобиль для нашей защитницы с позывным Руна. Это Вика, ей на днях исполнилось 26 лет. Она также является послом нашей общественной организации. И это седьмой день рождения, который она встречает на Донбассе. Вика присоединилась к войску как доброволец. И сегодня она командир отделения, работает на зенитной установке. Девушка является очень сильной личностью и примером того, насколько крутые и мощные женщины в Силах обороны Украины. За ней идут в бой.

Мы передаем уже второй автомобиль для Руны – на передовой техника иногда быстро выходит из строя. В этот раз приехали без предупреждения, хотели преподнести сюрприз ко дню рождения. В то утро она выполняла боевую задачу, потому что война не знает, что такое день рождения. А потом нам удалось выпить вместе чашку кофе в Краматорске, наболтались, подарили друг другу теплые объятия.

Что чувствуешь, находясь там? Для меня каждая поездка в Донбасс как какой-то холодный душ – так поразителен контраст между гражданским и военным мирами. 90% моего окружения – военные (большая часть нашей семьи находится в ВСУ), но когда приезжаешь на Донетчину и видишь своими глазами мир, благодаря которому мы существуем, – это совсем другие ощущения. Любопытно, что с каждым приездом видим на фронте все больше женщин. Их количество в Силах обороны растет.

– Ксения, на ваш взгляд, сейчас актуальное время для проведения конкурсов красоты?

– Я считаю, что все площадки, которые могут быть полезны для того, чтобы мы победили в войне, должны быть. И они не то что актуальны, такие события просто необходимы. Это конкурс, помогающий популяризировать культуру женщин-военных, рассказывать правду о том, что происходит на фронте.

– На ваш взгляд, в каких профессиях женщины более шустрые, чем мужчины, и эти черты характера нужно использовать активнее?

– У меня очень четкая позиция по этому поводу: в профессии нет гендера. Когда мы идем к врачу, важно, чтобы вас вылечили, и безразлично, кто это будет – мужчина или женщина, правда? То же происходит и в армии. Нет профессии, где имеет важность пол. Есть значимость в характере, навыках, сознании человека. Я знаю девушек, которые занимают должности, нетипичные для общества. И можно даже привести пример Руны, которая в свои 26 лет ведет в бой мужчин, которым по 40 лет. Но есть и мужчины, которые выполняют такие же задачи в других подразделениях.

– Военное обеспечение женщин в феврале 2022 года и сейчас – ощущаются ли изменения?

– В начале полномасштабного вторжения был хаос. И с обеспечением – очевидно, наблюдалась сложная ситуация. И плюс мне кажется, что мы не были готовы к тому, что такое количество женщин добровольно встанет на защиту Украины. Соответственно, не имели столько формы по размеру, обуви и так далее.

Нам стало известно об этом, потому что родная сестра моего мужа – Настя – присоединилась к войску. И рассказывала нам, с чем сталкивается женщина, когда приходит в армию. Мы выяснили, что нет женского белья, нужных размеров формы, проблемы с обувью и средствами индивидуальной гигиены. Поэтому с мужем начали собирать индивидуальные упаковки для девушек на фронт. Позже к нам присоединились друзья, и пошло-поехало. Сначала мы посылали какие-то базовые вещи, потом поняли, что нет женской формы – ни в магазинах, нигде. Мы ее разработали, начали отшивать, и делаем это по сей день.

Потом узнали, что женские бронежилеты тоже отличаются от мужских. У женщин другая анатомия тела, и если плитоноска не анатомического кроя, она пережимает грудь. Каски девушкам обычно достаются самые маленькие – размера L, но среднестатическая женская голова – это S и M. Размер мужской обуви стартует от 41-го размера, женщины иногда имеют и 35. То есть обеспечение должно быть совершенно разным, и мы над этим работаем. Тем временем запросы только растут, потому что о нас узнает все больше военнослужащих.

– Скажите, правда, что женщинам в армии раньше выдавали мужское нижнее белье?

– И сегодня такое происходит. Мы по-прежнему получаем запросы на нижнее белье. И их не меньше, чем было до того, когда женское белье поставили на обеспечение Вооруженных сил. Задача государства – закрыть запросы, наша – сделать так, чтобы все это было качественным и комфортным.

– На третий год войны мы видим, как россияне возвращаются на международные культурные площадки. Вероника, встретится ли с ними на одной сценической площадке в этом году наша будущая представительница?

– Еще в самом начале полномасштабного вторжения я делала публичные обращения на этот счет и официально контактировала с тремя международными конкурсами красоты (конкурс "Мисс Украина" имеет три лицензии и эксклюзивное право представлять Украину на Miss World, Miss Earth, Miss International. – Ред.) с просьбой не допускать Россию к соревнованиям.

В феврале 2024 года стало известно, что РФ лишили права участвовать в конкурсе красоты Miss World, финал которого проходил в Индии. На конкурсе Miss International 2024 в Японии тоже не было представительниц России, а также Беларуси. То есть положительный опыт уже есть. Дата проведения нынешнего Miss World еще не объявлена, предварительно – это будет март 2025 года. Тогда объявят и состав конкурсанток. Учитывая опыт прошлых лет, надеюсь, что тенденция запрета представительницам РФ участвовать в конкурсе продолжится.

– Вы отслеживаете тенденции красоты в мире: какие внешние черты, на ваш взгляд, дадут конкурсанткам больше шансов на победу?

– Облик – не ключевая черта, более важные – харизма, талант, лидерские качества. Если брать красоту, то наша страна очень богата красивыми девушками. Я для себя уже давно отметила тенденцию: на совместных фотосессиях международных конкурсов украинок всегда размещают на передних планах кадров. Я видела много разных событий такого уровня, в частности, в марте была на Miss World, и все время наблюдаю за участницами – украинки одни из самых красивых, вот правда. На конкурсе этого года я выделила для себя нашу представительницу Софию Шамию и участницу от Чехии Кристину Пышкову, которая и стала победительницей.

– Вероника, и все же, если будет принято решение, что представительницу РФ допустят к конкурсу, как будете действовать?

– Как сказала Ксения, сегодня нужно использовать все возможности, чтобы напоминать миру на международном уровне об Украине. Поэтому и наша представительница будет делать все, чтобы провести успешную информационную кампанию о войне в Украине и агрессии России. Но, возвращаясь к сути, мне кажется, что Россия все же не будет допущена к участию. И самое главное, я очень надеюсь, что к тому моменту, когда состоится следующий международный конкурс, Украина победит в этой страшной войне.

– Ксения, что говорят на фронте по поводу сроков окончания войны?

– Я очень верю, как и все мы, что произойдет чудо и война закончится. Но, наблюдая за реальными обстоятельствами борьбы на фронте, понимаю, что у нас еще очень много работы. Расслабляться и выдыхать не ко времени. Загадывать желание – можно, верить – нужно. Но еще нужно прилагать все усилия, на которые мы только способны. У одной из наших защитниц есть девиз, который процитирую: "Верить мало, делать бы еще удалось". Я считаю, что истина в этих словах.

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