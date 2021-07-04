В Украине не могут найти девушек для конкурса красоты: в чем проблема

Конкурс "Мисс Украина" оказался под угрозой срыва, ведь организаторы не могут найти 25 девушек без запятнанной репутации. По условиям, у конкурсанток не должно быть имплантов, наколотых губ, наращенных волос и татуировок.

К тому же девушки не должны быть замечены в эскорт-услугах, говорится в сюжете ТСН. Также конкурсантки должны иметь высокий интеллектуальный уровень, ведь в случае победы, они будут выходить в свет.

Так, один из кастингов проходил в Харькове. Требования к конкурсанткам: незамужние девушки возрасте от 17 до 26 лет, рост от 168 см. Кроме кастингов в регионах, девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина".

Видео дня

"Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, это предоставление девушками эскорт-услуг. Это категорически запрещено. Чтобы установить это, проверяют соцсети и ставят немало вопросов. Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", – рассказала глава конкурса Вероника Щипцова.

Она также добавила, что сейчас по стране много девушек прибегают к хирургическим вмешательствам, что усложняет поиск конкурсанток.

"Но мы уверены, что 25 участниц удастся найти. Наша Украина богата красавицами, и это только вопрос времени. Мы планируем искать их в соцсетях, в университетах и на региональных кастингах", – сказала Щипцова изданию "Страна".

Она добавила, что кастинги на участие в конкурсе "Мисс Украина" продлятся до конца лета.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы 29 фото победительниц конкурса красоты "Мисс Украина".