"Мисс США", которая спрыгнула с 29-го этажа, травили за возраст и "мужское тело". Новые детали трагедии

Обладательница титула "Мисс США-2019" Чесли Крист, которая покончила с собой, за год до трагедии признавалась, что ее критиковали из-за возраста и внешнего вида. Она победила на престижном американском конкурсе красоты в 28 лет, установив тем самым рекорд, а позже говорила, что чувствует давление общества из-за своего 30-летия.

Как передает Daily Mail, в марте прошлого года, всего за 10 месяцев до того, как спрыгнуть с 29 этажа своей квартиры в небоскребе, Крист рассказала о страхе, что у нее "уже не хватает времени, чтобы быть значимой". Кроме того, модель, юрист, а также корреспондент Extra рассказывала: ее тело называли "мужским" и слишком накаченным.

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Она писала о том, что эйджисты троллили ее в интернете. В то же время публично она никогда не говорила о каких-то проблемах с психическим здоровьем, но в 2019 году признавалась, что часто разговаривала с психологом.

30-летняя Крист в недавних видеороликах на TikTok также заявляла, что больше не хочет заниматься юридической практикой, потому что ей надоело то, что она назвала "постоянной микроагрессией" и "отсутствием разнообразия". Она жаловалась, что на работе чувствует, будто "торгует часами собственной жизни чтобы получить деньги".

"Каждый раз, когда я говорю: "Мне исполняется 30", – я немного съеживаюсь. Иногда мне удается успешно замаскировать эту неприятную реакцию взволнованностью; в других случаях мой энтузиазм кажется пустым, как плохая игра... 30 лет ощущаются как холодное напоминание о том, что у меня заканчивается время, чтобы иметь значение в глазах общества", – заявляла модель.

Победу в "Мисс США" в 2019 году она называла вызовом. По словам Крист, ей приходилось постоянно удалять под своими фото оскорбительные комментарии.

Напомним: Чесли Крист скончалась на Манхэттене в воскресенье, 31 января, около 7:15 утра по местному времени. Она спрыгнула с 29-этажа дома, где у нее находилась квартира.

В последний раз ее видели на террасе как раз после того, как она написала последний пост в Instagram. "Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение", – сказано в этом сообщении.

Коротко о знаменитости:

Чесли Крист была американской телеведущей, моделью и обладательницей титула "Мисс США-2019". Она представляла Соединенные Штаты на конкурсе "Мисс Вселенная" и вошла в первую десятку. Родилась 28 апреля 1991 года.

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