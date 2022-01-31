30-летняя Мисс США-2019 спрыгнула с 29 этажа своего дома. Модель оставила предсмертную записку

Американская модель, обладательница титула "Мисс США-2019", телеведущая и адвокат Чесли Крист была найдена мертвой на улице в центре Манхэттена (элитный район Нью-Йорка) возле 60-этажного небоскреба, в котором она проживала на 29 этаже. 30-летняя девушка оставила в квартире предсмертную записку.

Инцидент произошел 30 января около 19:15, сообщает издание New York Post со ссылкой на местную полицию. За 10 часов до смерти Чесли опубликовала пост на личной странице в соцсетях, который подписала: "Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение".

Сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире погибшей предсмертную записку. В ней она сообщила, что все свое имущество хочет оставить матери – также бывшей модели Април Симпкинс. О причинах своего поступка Крист ничего не написала.

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"Она была не только красивая, но и умная. Работала юристом. У нее была жизнь, которой мог позавидовать любой. Очень грустно", – прокомментировал трагедию один из полицейских.

Чесли занималась юриспруденцией работала на телевидении. После победы в конкурсе "Мисс США-2019" она представляла родину на "Мисс Вселенной", где вошла в первую десятку красавиц.

Поклонники были шокированы смертью модели. В комментариях под ее последним постом в Instagram они выражали соболезнования близким Крист.

"Пускай твоя душа будет в лучшем мире!", "Как матери пережить такое горе?! Сил вам, крепитесь!", "Покойся с миром, ангел", "Одна из самых красивых и справедливых девушек, что я знал", "Соболезнования родным", – писали интернет-пользователи.

Коротко о знаменитости:

Чесли Крист была американской телеведущей, моделью и обладательницей титула Мисс США 2019. Как Мисс США, она представляла Соединенные Штаты на конкурсе Мисс Вселенная 2019 и вошла в первую десятку. Родилась 28 апреля 1991 года.

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