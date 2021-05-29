Мишина впервые прокомментировала слухи о разрыве с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина прокомментировала отношения с возлюбленным Александром Эллертом и призналась, что без ссор в их семейной жизни не обходится.

По словам звезды, ссоры в отношениях – это естественный и свойственный процесс. И не смотря на это, у нее все равно играют нервишки, рассказывала Ксения в эфире программы "Холостяк. Жизнь после проекта".

Мишина призналась, что главное правило в их отношения – это садиться и разговаривать, несмотря на проблему. Сам же Эллерт добавил, что в любых отношениях нужно принимать и отдавать.

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А на слухи о том, что Мишина и Эллерт расстались, артистка ответила, что не хочет выносить личную жизнь на публику.

"Мало ли что пишут. Ну зачем нам выносить наружу наши отношения?" – заявила звезда.

На вопрос, когда же ждать свадьбу, Мишина ответила, что не ранее чем через год.

"Возможно Эллерт сделает предложение в следующем году, если нет, то я ему", – отметила знаменитость.

Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи о том, что Мишина и Эллерт расстались. Так, поклонники пары предположили, что они не вместе исходя из того, что актриса удалила практически все совместные фото с возлюбленным и отписалась от него в Instagram. Однако позже Эллерт оригинально отреагировал на слухи о расставании с Ксенией, опубликовав ролик, где юморист подносит к только что проснувшейся Мишиной ложку с икрой и обращается к ней.