Мишина с Эллертом показали, как веселятся в компании Рыбака и его девушки

Украинская актриса Ксения Мишина отправилась вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом в Одессу, где повстречали экс-участника шоу и бывшего претендента на сердце "Холостячки" Андрея Рыбака вместе со своей девушкой, из-за которой он покинул проект.

В Instagram-stories Мишина опубликовала несколько видео, где они весело провели вечер – побывали в ресторане, выпили коктейли, а позже пели в караоке, пребывая в лифте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). В роликах видно, что несмотря на конфликт во время "Холостячки", Мишина осталась в хороших отношениях с Андреем Рыбаком и его девушкой.

Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи о том, что Мишина и Эллерт расстались. Так, поклонники пары предположили, что они не вместе исходя из того, что актриса удалила практически все совместные фото с возлюбленным и отписалась от него в Instagram. Однако позже Эллерт оригинально отреагировал на слухи о расставании с Ксенией, опубликовав ролик, где юморист подносит к только что проснувшейся Мишиной ложку с икрой и обращается к ней.