Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина показала страстный поцелуй со своим избранником Александром Эллертом во время отдыха в Доминикане.

Звезда опубликовала романтическое фото с возлюбленным в Instagram-stories. В кадре Мишина в купальнике залезла на Эллерта и страстно целует его (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Кроме того, пара решила устроить себе небольшую фотосессию на берегу океана и на фоне кокосовой рощи. Так, Мишина продемонстрировала стройную фигуру в модных купальниках.

К слову, Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых в солнечную Доминикану. Знаменитости активно делятся снимками с отпуска, публикуют смешные ролики и радуют поклонников совместными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.

Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.