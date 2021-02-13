Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина показала страстный поцелуй со своим избранником Александром Эллертом во время отдыха в Доминикане.

Звезда опубликовала романтическое фото с возлюбленным в Instagram-stories. В кадре Мишина в купальнике залезла на Эллерта и страстно целует его (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Ксения Мишина показала страстный поцелуй с Эллертом.

Кроме того, пара решила устроить себе небольшую фотосессию на берегу океана и на фоне кокосовой рощи. Так, Мишина продемонстрировала стройную фигуру в модных купальниках.

Ксения Мишина на пляже в Доминикане .
Ксения Мишина в купальнике.
Ксения Мишина отдыхает в Доминикане с возлюбленным .
Ксения Мишина позировала на берегу океана в купальнике.
Ксения Мишина показала фигуру в купальнике.
Ксения Мишина продемонстрировала точеную фигуру в бикини.
Ксения Мишина показала отдых с возлюбленным.

К слову, Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых в солнечную Доминикану. Знаменитости активно делятся снимками с отпуска, публикуют смешные ролики и радуют поклонников совместными фото.

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