Мишина показала себя беременной и вспомнила, как похудела на 31 кг: ненавидела свое отражение

Украинская актриса Ксения Мишина может похвастаться идеальной спортивной фигурой. Знаменитость много времени проводит в тренажерном зале и отдает предпочтение правильному питанию. Однако, как рассказала артистка, во время беременности она набрала 31 килограмм и стеснялась своего отражения в зеркале.

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Архивными кадрами Мишина поделилась в Instagram-stories. Она опубликовала фотографию 11-летней давности, когда носила под сердцем сына Платона. Также звезда призналась, в прошлом году она набрала 7 килограммов, но их практически не было видно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Когда я забеременела, я набрала 31 килограмм... Смотрите, какая красивая. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одной фотографии с того периода. Но если бы сейчас мой мозг в мои 20, я по-другому все воспринимала бы", – написала бывшая возлюбленная комика Александра Эллерта в личном блоге.

"Холостячка" написала в сторис, что как только у нее родился ребенок, она сажала его в коляску и гуляла долгое время, чтобы сбросить лишний вес. После того как Мишина перестала кормить Платона грудью, она занялась утренними пробежками и села на диету. Девушка начала ограничивать себя в мучном и сладком.

Уже через год звезда "Крепостной" "пришла в норму" и увидела на весах 50 килограммов. По ее словам, она была просто худой и хотела накачать мышцы, что и побудило ее пойти в тренажерный зал.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, танцовщица Илона Гвоздева призналась, что она всю свою жизнь сталкивалась с обидными словами в ее сторону. Люди упрекали ее за отсутствие женственности и в чрезмерной искренности. Артистку часто сравнивали с мужчиной из-за ее фигуры.

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