''Каждый день – вызов'': Илона Гвоздева призналась, с какими оскорблениями сталкивалась всю жизнь

Хореограф-постановщик и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева за свою жизнь слышала много упреков и претензий в свою сторону. За 14 лет профессиональной карьеры девушке не раз отказывали, пытались навязать мнение, что она не добьется успехов в желаемой сфере.

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Пост-исповедь танцовщица опубликовала у себя в Instagram. Она рассказала, что чаще всего говорили ей люди, которые не верили в ее талант и хотели, чтобы и сама Илона разуверилась в себе. Но, по словам Гвоздевой, каждое оскорбление она принимала как вызов, чтобы становиться лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не тот рост, похожа на мужчину, слишком эмоциональна, танцовщица не профессия, слишком искренняя и честная для ТВ, шоу-бизнез не для тебя, ты только танцовщица и больше никто, недостаточно женственная, недостаточно хорошая мать, железная женщина", – вспомнила хореограф слова окружающих, задевающие ее больше всего.

Звезда продолжила – именно благодаря всем обидам, она достигла многих поставленных целей и реализовала десятки проектов. Война заставила знаменитость еще глубже заглянуть внутрь себя. Сейчас Гвоздева преподает для детей и взрослых, мотивирует женщин становиться лучшей версией себя, посвящает свое свободное время мужу, дочке Лере и маленькому сыну Доминику.

"Не давайте никому сломать вас, обесценить и позорить, только вы можете быть хозяином своей жизни и делать то, чего так сильно хотите", – закончила свои размышления украинка. Поклонники под постом напомнили, что они гордятся силой характера любимой танцовщицы и считают ее примером.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что супруг Илоны Гвоздевой борется с неприятной болезнью. Из-за стресса он столкнулся с выпадением волос на лице – алопецией. Сейчас мужчина проходит обследование и пытается избавиться от данной проблемы.

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