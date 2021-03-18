Мишина показала оригинальные 'татуировки' от Эллерта. Видео

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина продемонстрировала "татуировки", которые ей сделал ее возлюбленный Александр Эллерт и сын Платон.

Знаменитость показала, как весело они проводят время по вечерам. Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала Эллерт и Платон нарисовали цветными маркерами друг другу "татуировки", а затем решили раскрасить ноги Мишиной. Так, сын актрисы изобразил графити, а ее любимый – Биба и Боба (русский и советский дуэт музыкальных эксцентриков-куплетистов, – Ред.).

Кинозвезда сказала, что не хотела принимать участие в играх парней, но в результате получились смешные "татуировки". Отметим, что за кадром слышен смех самой Мишиной, Эллерта и Платона.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

На шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.

Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной. "Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Мишина во время съемок шоу "Липсинк баттл" на телеканале "1+1" заявила, что вскоре поклонники узнают – беременна она или нет. Как оказалось, многих людей интересует этот вопрос.