Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о проекте "Холостяк 11" с Михаилом Заливако. Звезда также выразила свое мнение об участницах проекта и сообщила, что ее огорчило недостойное поведение некоторых девушек.
Так, на своей странице в Instagram Мишина призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".
"Там, за пределами глаз мужчины, открывались их истинные качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", – сообщила в фотоблоге звезда.
Также Мишина отметила, что знает, как трудно пребывать в реалити. Актриса призвала всех женщин становиться добрее, даже несмотря на то, что ты борешься с 30-тю конкурентками за сердце мужчины.
"Я хочу чтобы мы, женщины, становились добрее. Мы все по сути-сестры! Большой женский круг! И я уверенна, даже в таких сложных условиях когда-нибудь другие 30 украинок смогут красиво преподносить себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка", – высказалась знаменитость.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел второй выпуск шоу "Холостяк 11".
Как сообщал OBOZREVATEL:
предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".
Михаил Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании, который с ним произошел. Так, по словам мужчины, он не любит, когда девушки ругаются матом.
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