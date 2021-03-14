Мишина поделилась впечатлениями от 'Холостяк 11' и высказалась об участницах проекта

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о проекте "Холостяк 11" с Михаилом Заливако. Звезда также выразила свое мнение об участницах проекта и сообщила, что ее огорчило недостойное поведение некоторых девушек.

Так, на своей странице в Instagram Мишина призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".

"Там, за пределами глаз мужчины, открывались их истинные качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", – сообщила в фотоблоге звезда.

Также Мишина отметила, что знает, как трудно пребывать в реалити. Актриса призвала всех женщин становиться добрее, даже несмотря на то, что ты борешься с 30-тю конкурентками за сердце мужчины.

"Я хочу чтобы мы, женщины, становились добрее. Мы все по сути-сестры! Большой женский круг! И я уверенна, даже в таких сложных условиях когда-нибудь другие 30 украинок смогут красиво преподносить себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка", – высказалась знаменитость.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел второй выпуск шоу "Холостяк 11".

Как сообщал OBOZREVATEL:

предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".