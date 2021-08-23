Ксения Мишина – о воспитании сына, изнурительных тренировках и новом фильме. Эксклюзивное интервью

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина не так давно снялась в новом фильме "Клятва врача", премьера которого состоится 30 августа в 21:00 на телеканале "Украина".

На съемочной площадке Ксения Мишина в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала о своем пути к успеху и о новых ролях в фильмах. Кроме того звезда призналась, какие трудности у нее возникли во время работы над новым сериалом. Также Ксения рассказала о личном: как воспитывает сына, и как совмещает свою жизнь с работой.

– Одно время вам пришлось работать в совершенно другой сфере. Родители не предлагали: "Оставайся в ней, у тебя прибыльная работа"?

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– Кто бы и что мне ни говорил, всегда ориентировалась только на себя, свои желания и на то, что я чувствовала. Когда есть цель и дикое желание, тогда появляется осознание: таков мой путь, мне нужно продолжать идти. Внутри как будто находился навигатор, который ведет к мечте. Поэтому я не обращала внимания на мнение других людей, так как четко понимала: у меня есть что-то, данное мне свыше.

– При воспитании сына у вас появляется желание его направлять, чтобы он избежал ошибок и быстрее пришел к своей цели?

– В любом случае родители должны помогать и направлять детей. Но у каждого возраста есть свои особенности. Платон еще маленький мальчишка, ему всего 8 лет, и, естественно, я рассказываю сыну, как и что нужно делать, как себя вести и поступать. Он прислушивается ко мне, потому что мое мнение является для него авторитетным. Но в целом я считаю, что когда личность сформирована и человек уже находится в более осознанном возрасте, то нужно давать ему свободу в принятии решений и выбора, чтобы поскорее определиться с целями. Только путем проб и ошибок и вот этой свободы мы себя находим.

– У вас сегодня достаточно свободного и ничем незанятого времени?

– Нет, конечно. Но, понимаете, в чем дело: где она – истинная свобода? Это и есть счастье – уметь находить и ее, и комфортные для себя моменты в каких-то ограниченных условиях. Мы все так живем: пытаемся отыскать свободу в предлагаемых обстоятельствах. Смотря, что вы с ней ассоциируете?

– Свободу при большой загруженности в проектах.

– Я очень люблю свою работу. Конечно, бывает трудно и накапливается усталость. Все мы люди со своим настроением и спектром эмоций. Иногда бывает тяжело совладать с собой. Я в этом плане достаточно эмоциональный человек. Но в целом я понимаю, что моя работа – это то, чем я живу, дышу, о чем мечтаю.

– Отобрать у вас сейчас эту загруженность, что будет?

– Не отберете. Нет. Не получится!

– Бывает так, что Платон приезжает с вами на съемки?

– Конечно. Если у него выходной, а у меня небольшой съемочный день, то я обязательно беру сына с собой. Ему очень нравится наблюдать за процессом. И в принципе Платон любит участвовать в моей жизни и проводить свободное время со мной.

Предугадывая ваш вопрос о том, мечтает ли он стать актером, сразу хочу сказать, что ему пока не доводилось участвовать в съемках. Мой сын что-то не очень рвется на съемочную площадку.

– Судя по вашим постам в соцсети, он, скорее, человек действия, которому нравится руководить процессом.

– Да, Платон по характеру больше управленец. Но посмотрим, как будет дальше. Что касается его желаний, то я ни в чем не ограничиваю сына, поэтому весь его потенциал проявляется в свободной форме.

– Разрешаете ли вы Платону сидеть в сети? Возможно, у вас есть собственная система пользования гаджетами?

– Мой ребенок не зарегистрирован в соцсетях. А если говорить о просмотре каких-то роликов, он имеет доступ, но в ограниченном порядке.

– Ксения, расскажите о вашем персонаже в сериале "Клятва врача".

– Я играю врача скорой помощи. У меня главная роль и она довольно сложная, потому что раньше я не сталкивалась в тексте с таким количеством медицинской терминологии. Это все в разы усложняло.

Несколько лет назад я играла медсестру, но там не было такого погружения в профессию. То есть все было показано поверхностно, а в сериале "Клятва врача" мы тщательно изучаем каждую деталь. На площадке присутствует ассистент. Он врач, который нас подготавливает и многому учит.

Раньше я с опаской относилась к профессии врача, она вызывала у меня какие-то страхи. Я не понимала людей, которые идут в медицину и ничего не боятся. А сейчас, когда я соприкоснулась с этим миром, то испытываю не то чтобы гордость, но мне очень приятно, что я тоже изучаю эту профессию.

– У вас был пример женщин, которые в чем-то похожи на ваш персонаж?

– Героиня формируется в моем творческом сознании. Я создаю ее, ориентируясь на свой прошлый опыт. То есть во время работы над персонажем соединяются образы, которые я играла раньше. Но чтобы прототипом моей героини стал какой-то человек, – такого нет.

– Это 16-серийная картина, сьемки которой длятся очень долго. Но в то же время вы успеваете работать в других проектах. Как вам это удается?

– Конечно, я заранее что-то планирую, но в любом случае у меня довольно тяжелый график. Если мне предлагают участие сразу в нескольких проектах, я соглашаюсь на то, что мне в первую очередь интересно. Если же предстоит долгосрочное сотрудничество, а я понимаю, что у меня нет времени, тогда отказываюсь.

– Когда вы участвовали в танцевальном проекте, то не отлынивали и работали в зале по 12-16 часов. Наверно, процесс обучения был схож со съемочными буднями: не все так просто, как кажется зрителям?

– Легко не было – это точно. Пришлось очень много работать в зале. Но в любом случае надо искать свои сильные стороны. Ведь если приходишь на проект и поначалу не можешь технически выполнять поставленные задачи, например, красиво танцевать, то надо чем-то брать. Поэтому я использовала свои сильные стороны, и актерство – одна из них. Я вкладывала в каждый номер свои актерские способности.

– Актерам важно оставаться в тонусе, будь-то жаркое лето или холодная зима. Есть ли у вас свои ритуалы, которые позволяют оставаться в строю?

– Актеры должны быть в тонусе, но не факт, что они в нем находятся. Мы ведь тоже люди. У нас бывают и ошибки, и тотальная хроническая усталость, взлеты и падения. Все, что можно себе представить, с актерами тоже случается. Это очень стереотипное суждение, что люди творческих профессий всегда находятся в тонусе.

Понятно, что когда заходишь в кадр, то должен сыграть свою роль, каким бы ни было твое настроение. Но бывают дни, когда что-то не получается. И это абсолютно нормально. Профессия актера такая же, как и все остальные, просто со своей спецификой.

– Вы анализируете свою игру уже после выхода картины?

– Я по возможности просматриваю сериалы, в которых снималась, потому что это моя работа над ошибками. Я анализирую свою игру, что-то меняю в себе, добавляю либо отмечаю какие-то детали.

У меня очень сильно развито визуальное восприятие, поэтому я люблю наблюдать за окружающими и что-то заимствовать в их поведении. Независимо оттого, кто они: актеры или люди другой профессии, – я замечаю какие-то моменты и привношу увиденное в копилочку своего творческого сознания. Поэтому у меня постоянно происходит актерское обогащение.

– Бытует мнение, что успех – это везение, и что Ксения Мишина из тех везунчиков, которые вдруг стали известными. Но если знать ваш background, то сразу понятно, как много вы работали, чтобы стать известной.

– Нам вообще в жизни мало что дается просто так. И те люди, которые интересуются моими работами, знают, как долго я шла к своей мечте. Они прекрасно понимают, что я не из числа везунчиков.

– Могли бы вы вспомнить, какой фильм со своим участием посмотрели в последний раз, и какие были впечатления?

– Каналы очень часто повторяют сериалы, в которых я играла. "Самый лучший муж" – одна из моих любимых работ. Но общее впечатление формируется не только из результата, который зритель видит на экране. Для меня очень важно, как проходил съемочный процесс, какие люди меня окружали. У нас была замечательная группа. Для меня это очень значимый проект.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина появилась на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля с высоким незнакомцем. Она объяснила поклонникам, что это ее коллега по фильму – актер Артемий Егоров.