Мишина дала советы новой "Холостячке" Огневич
Украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина дала напутствие новой главной героине романтического реалити Злате Огневич. Звезда рассказала певице, на что нужно обращать внимание во время проекта, а на что следует закрыть глаза.
Так, по словам Мишиной, Огневич в первую очередь должна идти за своим сердцем, несмотря ни на что. И даже если отношения с будущим избранником позже не сложатся, все равно нужно действовать так, как хочется именно тебе, рассказала в интервью актриса изданию КП в Украине.
"Не обращать внимания на негатив, который, возможно, будет вокруг происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать только исключительно себя. Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте вселенная и мир", – заявила знаменитость.
Кроме того, Мишина призналася, что сложнее всего ей на реалити "Холостячка" давалось то, что там нужно было раскрыть себя на камеру, показать себя наизнанку не как актриса, а как настоящий человек. Также многие не верили, что это честный проект, а не очередное кино.
"Сложно было противостоять тому неверию, которое царило вокруг и, наверное, царит до сих пор. Мол, контракт, постановки и так далее.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич рассказала о своих прошлых отношениях. По словам артистки, один из ее экс-возлюбленных не смог смириться с ее насыщенным графиком, постоянными съемками и выступлениями, из-за чего они расстались.