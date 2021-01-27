Мишель Андраде впервые рассказала о своей пассии и их отношениях

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) впервые рассказала, что сейчас она влюблена и состоит в отношениях.

По словам знаменитости, ее парень знает больше, чем подружка и мама. Об этом она сообщила в студии 2POpodcast на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Андраде призналась, что, в первую очередь, ее возлюбленный для нее друг. Кроме того, пара решает все проблемы вместе. Но имя любимого девушка не рассекретила.

Певица отметила, что это так круто, когда творческий человек влюблен, так как он начинает больше создавать и по-другому себя чувствует.

Знаменитость добавила, что в 2021 году она планирует выпустить свою косметическую линию с ароматом пряников, а также Андраде вместе с Позитивом представит новый трек на английском и испанском языках.

Напомним, Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что певица Мишель Андраде и музыкант Алексей Завгородний (Позитив) стали новыми ведущими шоу "Орел и Решка".