Мишель Андраде показала пластичные движения в новом клипе. Видео

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде поделилась свежим роликом, в котором продемонстрировала смелые движения.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Звезда позировала в пикантном наряде с открытыми плечами и с собранными в хвост волосами. Свой образ исполнительница дополнила огромными кольцами-серьгами, длинными перчатками и выразительным макияжем.

Мишель сделала несколько ритмичных движений в кадре, предложив своим поклонникам отгадать, что за слово она показывает жестами.

"Слышите? Это слово нашей весны! Кто напишет правильное название в комментариях, тот получит от меня лайк", – написала звезда.

Фанаты озадачены таким ребусом от артистки, однако они уверены, что слово точно на испанском языке.

Мишель Андраде снялась в новом клипе. Скриншот видео

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

На этапе прослушиваний рэпер Серега проголосовал против девушки, однако в 2014 году он пригласил Мишель сыграть главную роль в своем короткометражном фильме "Гаджьо".

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