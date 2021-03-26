Мішель Андраде показала пластичні рухи в новому кліпі. Відео

Українська співачка і телеведуча Мішель Андраде поділилася свіжим роликом, в якому продемонструвала сміливі рухи.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Зірка позувала в пікантному вбранні з відкритими плечима і з зібраним в хвіст волоссям. Свій образ виконавиця доповнила величезними кільцями-сережками, довгими рукавичками і виразним макіяжем.

Мішель зробила кілька ритмічних рухів в кадрі, запропонувавши своїм шанувальникам відгадати, що за слово вона показує жестами.

"Чуєте? Це слово нашої весни! Хто напише правильну назву в коментарях, той отримає від мене лайк", – написала зірка.

Фанати спантеличені таким ребусом від артистки, проте вони впевнені, що слово точно іспанською мовою.

Мішель Андраде знялася в новому кліпі. Скріншот відео

Коротко про знаменитість:

Мішель Андраде – українська співачка і телеведуча болівійського походження. Співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами. Популярність і любов глядачів прийшли до Мішель в 2013 році, коли вона взяла участь в четвертому сезоні українського шоу "X-Фактор".

На етапі прослуховувань репер Серьога проголосував проти дівчини, проте в 2014 році він запросив Мішель зіграти головну роль в своєму короткометражному фільмі "Гаджьо".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Брежнєва в ефектному білому вбранні знялася в кліпі. Вона похвалилася стрункою фігурою, позуючи в короткому топі і спідниці із спокусливим вирізом.