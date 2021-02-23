Мишель Андраде похвасталась фигурой во время занятия спортом. Видео

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала, как занимается в спортзале.

Знаменитость предстала в обтягивающих лосинах и коротком топе, которые подчеркивали ее фигуру. Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре видно, как 24-летняя Андраде делает комплекс различных упражнений на тренировке. Она находится в отличной физической форме, поэтому демонстрирует хорошую гибкость.

Отметим, что певица для похода в спортзал выбрала лосины черного цвета и сиреневый короткий топ с длинным рукавом.

Напомним, Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

Ранее Андраде получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось отменить важный концерт. По словам артистки, ей очень обидно осознавать то, что она не сможет станцевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишель Андраде кардинально сменила свой цвет волос и прическу. 24-летняя артистка продемонстрировала новый дерзкий образ.