'Мира нам всем': мама Королевой публично поддержала дочь-путинистку и попала в скандал

Заслуженная артистка Украины и мама одиозной певицы Наташи Королевой, которая отреклась от Родины, Людмила Порывай публично поздравила свою дочь с релизом новой песни. Несмотря на то что 77-летняя артистка открыто осудила агрессию России и перестала общаться со скандальным зятем, она не разорвала связь со своей наследницей.

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Порывай опубликовала пост в Instagram, представив аудитории новую композицию Королевой. Женщина пожелала мира, намекнув на кровопролитную войну, которую развязал кремлевский фюрер против Украины. Поклонники звездной семьи гневно отреагировали на такой поступок родственницы вокалистки, захейтив ее (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Доця! С премьерой! Мира нам всем! И чаще обнимайте своих близких!" – оставила у себя на странице хормейстер. К слову, Королева, которая хотела усидеть на двух стульях, недавно перестала притворяться и весьма красноречивым жестом показала – она за политику Путина. Во время сольного концерта в Кремле подтанцовка исполнительницы "зажигала" в костюмах цветов российского флага.

На релиз песни и поддержку Порывай дочери-предательницы украинцы отреагировали вполне предсказуемо. "А доця ваша живет с уродом-орангутангом, который поддерживает убийства украинцев", "Песни петь много храбрости не нужно", "К сожалению, полностью разочарована вашей доцей", "Мерзко", "Надо же, какой цинизм, песенки она поет о мире", – читаем комментарии в личном блоге Людмилы.

Бывшая киевлянка Наташа Королева долгое время водила за нос подписчиков. Она продолжала общаться со своей проукраинской мамой, но и в то же время молчала о полномасштабном вторжении РФ. Путинистка не стала разъяснять, было ли это совпадением, что ее подтанцовка вышла в белых футболках, синих штанах и красных сапогах, однако ее фаны одобрили данный жест.

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