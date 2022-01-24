Минус 24 кг за девять месяцев. Алена Мозговая показала себя до и после похудения

Украинский продюсер Алена Мозговая показала себя до и после похудения. Звезда за девять месяцев сбросила 24 кг.

На своей странице в Facebook Мозговая выложила фотоколлаж. По словам продюсера, снимок она опубликовала на просьбу своих подписчиков, показать разницу в своей внешности.

Также Мозговая детально рассказала о диете, которой придерживалась для достижения стройной фигуры.

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"За основу я взяла кето диету (Google вам поможет узнать о ней больше), плюс интервальное питание 16/8, полный отказ от алкоголя и большое желание перемен", – написала продюсер.

Кроме того, Мозговая добавила, что спортом она не занималась из-за болезни Лайма, во время которой "лежала, не имея сил и возможности даже встать".

Также звезда рассказала, что в апреле прошлого года ее вес составлял 85 кг, а сейчас – 61 кг.

На данный момент продюсер не употребляет сахар. Однако тосты из цельнозернового хлеба, ягоды и яблоки с орехами ест почти каждый день.

Коротко о звезде:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер. Была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

Воспитывает три дочери – Зою и Евгения от певца Александра Пономарева, а также Соломию от артиста Дэвида Аксельрода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мозговая показала платье, ради которого решила похудеть.