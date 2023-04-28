Мини-платье с одним чулком: Тина Кароль показала образ на Евровидение-2023

Украинская певица Тина Кароль, которая выступит в Ливерпуле на песенном конкурсе Евровидение-2023, показала свой концертный образ. Платье для артистки согласился создать дизайнер Иван Фролов, уже продемонстрировавший эскиз.

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Исполнительница появится на сцене Евровидения-2023 в мини-модели красного цвета. Ее она показала в новом видео, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Этот замысел был вдохновлен выступлением 2006 года, но шаг вперед, больше красного. Мне кажется, что наша задача – выбрать красный цвет как основной, потому что это любовь, символ Украины. Красный – это любовь. Это будет удачно с песней", – объяснил свою идею Фролов.

Тина Кароль выступит в мини-платье с пышной юбкой. Образ дополнят такого же оттенка высокие перчатки и один чулок. На ногах у певицы будут босоножки.

Исполнительницу платье сначала насторожило, поскольку оно выглядит празднично. Кароль спросила, уместно ли такой наряд выглядит на фоне трагических событий в Украине.

Иван Фролов убедил артистку, что в непростое время украинке следует показать, какой ее народ устойчивый и сильный. Наконец звезда согласилась с замыслом дизайнера.

Напомним, что в 2006 году Тина Кароль выступила на Евровидении с песней Show Me Your Love. На ней было похожее по крою и длине платье белого цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что организаторы Евровидения назвали мировых знаменитостей, которые будут приветствовать еврофанов и участников шоу перед проведением полуфиналов и финала. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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