Миллиардер и благотворитель: история выдающегося украинца Мельника, изменившего мир фармацевтики

На днях свое 64-летие мог отпраздновать выдающийся канадец украинского происхождения Юджин (Евгений) Мельник, который покорил страну, в которой родился, но и никогда не забывал о родине своих родителей. Мельник с середины 90-х годов заботился об Украине и поддерживал ее на сложном пути к демократии. К глубокому сожалению, он умер в возрасте 62 лет после болезни, подробности которой не разглашались.

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OBOZREVATEL рассказывает историю Юджина Мельника, ставшего для Канады символом успешного и искреннего человека. Он входил в список топ-100 самых богатых людей страны в 2017 году.

Буковинцы в Канаде

Семья Мельников попала в Канаду в 1940-х годах, переехав за океан из Черновцов. Его отец – Фердинанд в новой стране стал врачом в Торонто и сыграл важную роль в создании первого отделения неотложной помощи в Центре здоровья Святого Иосифа, которое сейчас обслуживает наибольшее количество пациентов среди всех больниц Большого Торонто. В этом же медицинском заведении родился и Юджин.

Парень сразу мечтал о том, чтобы идти по отцовскому пути и стать врачом, но ему пришлось несколько изменить свои планы, когда отец умер. Юджину тогда было всего 17 лет, но он достойно принял этот удар судьбы.

Медицинский бизнес

Мельник начал работать продавцом на полставки в фармацевтической компании, а также учился в Йоркском университете. Но после двух курсов понял, что с него просто достаточно. Уже тогда Мельник хорошо понимал, как работает медицинская отрасль и знал одну из самых больших ее слабостей – врачи были слишком заняты, чтобы самостоятельно узнавать о новых исследования. Так что Юджин решил помочь.

В 1982 году Мельник основал медицинскую издательскую компанию Trimel Corporation, обобщавшую важные медицинские исследования в кратких и доступных для врачей заметках. В 1987 году компания Trimel стала публичной, а в 1989 году была продана за 65 миллионов долларов издательству Thomson Publications.

После продажи своей первой компании Мельник создал новую – тоже связанную с медициной. Это была специализированная фармкомпания Biovail Corporation. За время, когда ею руководил Мельник, компания выросла до бизнеса, который сначала имел доход 19 миллионов долларов в 1995 году, а уже в 2006 году – более миллиарда долларов.

Среди причин успеха была интересная стратегия: компания искала медикаменты с просроченными патентами, а затем создавала свои аналоги, используя собственные разработки. Один из примеров – производство лекарств с контролируемым высвобождением. Это позволяло пациентам принимать препарат один раз в день, а не несколько раз.

Biovail находилась под полным контролем Мельника с 1991 года по 2004 год, когда он покинул пост генерального директора, но продолжил исполнять обязанности председателя правления вплоть до 2007 года, когда ушел в отставку. Впоследствии компания была приобретена Valeant Pharmaceuticals и теперь называется Bausch Health.

Впоследствии Мельник ориентировочно за 85 миллионов долларов приобрел контрольный пакет акций канадской косметической линии Fusion Brands Inc, которую за несколько лет превратил в бутиковую косметическую компанию Clean Beauty Collective Inc, специализировавшуюся на создании и производстве высококачественных органических брендов.

Следующим проектом Мельника стала Neurolign Technologies Inc. – компания по производству медоборудования, специализирующаяся на диагностике и лечении неврологических расстройств.

Спорт – это жизнь

Но оказалось, что Мельник имел талант не только в медицине, но и в менеджменте. Он успешно доказал это, когда в 2003 году приобрел безнадежную, казалось бы, находившуюся на грани банкротства хоккейную команду Ottawa Senators. Он не только спас, но и превратил клуб в одну из лучших хоккейных команд Канады. Хотя сам Мельник так и не дождался чемпионства Ottawa Senators.

Под руководством Мельника команда, которую он приобрел за 92 миллиона долларов, в 2020 году была включена журналом Forbes в список самых дорогих франшиз NHL, заняв 26 место со стоимостью 450 миллионов долларов.

Впоследствии Мельник приобрел еще одну хоккейную команду – речь идет об участнике AHL – Belleville Senators.

Кроме хоккея Юджин также был в восторге от лошадей, так что неудивительно, что и вокруг этой страсти он построил бизнес. Он стал успешным заводчиком чистокровных скаковых лошадей, выигрывавших престижные соревнования. В 2013 году Мельник прекратил заниматься разведением лошадей, вместо этого покупал и выставлял на гонки однолетних лошадей. Он дважды был назван лучшим коневодом Канады, а в 2017 году включен в Канадский зал славы конного спорта.

С Украиной в сердце

Несмотря на то, что Юджин Мельник не был уроженцем Украины, его беспокоила судьба родины его родителей. Впервые в Украину он попал в 1995 году уже после развала СССР.

Увиденное, судя по всему, поразило Мельника, который в Украине, вероятно, увидел заброшенный, но не безнадежный край, которому нужна была помощь, чтобы встать на ноги.

После своего визита Мельник начал заботиться о детских домах в Украине, регулярно присылая детям крайне необходимые витамины и лекарственные средства. Он также спонсировал создание в Украине детских лагерей, где дети могли бы развиваться и воспитывать в себе лучшие качества.

Всего он занимался более 200 приютами, в которых проживало почти 100 тысяч детей и ежегодно посещал их с подарками.

Мельник также открыто поддерживал Украину на сложном пути к демократии. Он откровенно поддерживал Оранжевую революцию и Виктора Ющенко, а 10 лет спустя, когда Россия начала войну на востоке Украины и аннексировала Крым, использовал весь свой авторитет в Канаде, чтобы власти страны приняли сторону Украины и осудили агрессора. Именно тогдашний премьер Канады Стивен Харпер после разговора с Юджином был первым, кто публично потребовал, чтобы РФ убралась из Украины.

Он также сравнивал президента-агрессора Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призывал лишить РФ права на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Путин продолжает движение в Европу, руководствуясь теми же планами, что и Гитлер, когда аннексировал часть Чехословакии", – заявлял тогда Мельник.

Когда же РФ совершила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, Мельник снова сделал все, чтобы Канада не оставили Украину в одиночестве с агрессором.

"Сегодня мы все – украинцы. Неспровоцированное нападение и ненужная кампания, экономическое и социальное уничтожение суверенной страны невыразимо и неприемлемо в цивилизованном мире. И хотя кадры из Украины демонстрируют мужество и стойкость, они также являются криком о помощи", – заявил в своем обращении Мельник.

Он также заявил, что является гордым "украинцем, сыном родителей, которые оба родились в Украине".

"Непреклонная воля и решительность, которые являются моим наследием, вызывают восхищение и уважение людей по всему миру", – подчеркнул он, говоря о сопротивлении, которое оказывали украинцы агрессору.

Миллиардер в гавайской рубашке

Но, несмотря на миллиардное состояние, способность влиять на людей во власти и создание успешного бизнеса, Мельник оставался приземленным человеком, которого беспокоила судьба других.

Своим успехом он был обязан упорному труду, но это не означало того, что он не готов был помочь тем, у кого все складывалось не так успешно. Мельник поддерживал самые разные благотворительные проекты – от нового оборудования для школы до помощи детскому медицинскому центру. Больница, в которой работал его отец и родился он сам, получила от Мельника наибольшее за всю историю пожертвование – 5 миллионов долларов.

В Торонто Мельник был настолько популярен, что когда в его жизни случилась беда – отозвались сотни неравнодушных людей. В 2014 году Мельнику понадобилась срочная трансплантация печени. На публичное объявление об этом откликнулось более 500 человек. Избранный донор, спасший тогда Мельнику жизнь, не только пожелал остаться анонимом, но и отказался от обещанного финансового вознаграждения.

Друг Мельника и партнер по Ottawa Senators Джон Мишук вспоминал, что Мельник мог выглядеть как большая шишка в изысканно сшитом костюме, и он был таким же жестким, как и в зале заседаний совета директоров, но чувствовал себя как дома в гавайской рубашке и шортах, с ромом и содовой в руке.

"Вы заходите в комнату и никогда не узнаете, что он миллиардер, он просто Юджин", – сказал Мишук.

Он также рассказывает, что Мельник, даже заработав миллиарды, продолжал работать по 12 часов в сутки.

Однако, как вспоминает Мишук, Юджин любил и развлекаться, но и в такие моменты он стремился сделать так, чтобы развеселить всех присутствующих.

Мельник умер 22 марта 2022 года в кругу родных по причине неназванной болезни.

"Юджин был гордым канадцем, родившимся 27 мая 1959 года в семье выходцев из Украины. Его девизом была Carpe Diem (Лови мгновение. – Ред.) – пословица, которую он с энтузиазмом исповедовал на протяжении всей своей жизни", – говорилось в заявлении, опубликованном его родными.

По материалам Diaspora.ua, Financial Post, Toronto Star.