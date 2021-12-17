Милле Йовович – 46: как знаменитая украинка покорила Голливуд и почему называет себя русской

В пятницу, 17 декабря, Милле Йовович исполнилось 46 лет. Сегодня это востребованная модель и голливудская актриса, основное амплуа которой – съемки в экшн-фильмах. Звезда не боится в кино выполнять трюки, которые обычно поручают дублерам, и способна побороть любые жизненные трудности.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие этапы прошла Милла, уроженка Киева, чтобы стать известной на весь мир.

Полное имя голливудской звезды – Милица Богдановна Йовович. Она родилась во времена СССР, в 1975 году, в Киеве. Ее отец Богдан Йовович, – серб украинского происхождения. Он переехал из Черногории (тогда – Югославии) в Киев на обучение в медицинском институте. Мама будущей знаменитости, Галина Логинова, – уроженка России, известная актриса из киностудии Довженко, которая снялась в лентах "Тени исчезают в полдень" и "Много шума из ничего".

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В 1981 году семья Йовович ради карьерного роста отца переехала сначала в Великобританию, а затем – в США. Языковой барьер помешал маме Миллы стать американской актрисой. Поэтому она трудоустроилась домработницей у режиссера, а в свободное от работы время занималась развитием талантов дочери. Девочка с детства имела актерские способности, добросовестно изучала английский, французский, сербский и русский языки, а также занималась вокалом и танцами.

О происхождении Йовович

Она называет себя русской, хоть и родилась в Украине, а росла в Америке. Ибо ее мама – коренная россиянка. Милла неоднократно говорила в своих интервью о том, что любит русский юмор, национальную кухню и песни.

Об отношении кинозвезды к Украине

В последние годы Милла активно следит за происходящим в Украине. Она в 2014 году в соцсетях собирала средства для людей, пострадавших на Майдане. В интервью для "Світського життя", которое транслирует телеканал "1+1", артистка прокомментировала свое решение так: "Все, что происходит в Украине, очень близко моему сердцу. Видеть, как мой народ страдает: как украинцы переживают революцию и войну очень тяжело. Страдание моей страны разбивает мне сердце. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь.

В 9 лет Милла посещала в Калифорнии занятия по актерскому мастерству. Тогда же делала первые шаги в модельном бизнесе: сотрудничала с изданиями The Face, Vogue и Cosmopolitan.

В 12 лет Йовович из-за насыщенных графиков съемок для журналов уже не посещала школу. Она вместе с мамой решила, что стоит больше времени уделять моделингу, а учебой занималась дома.

Благодаря первым успехам в модельном бизнесе, 13-летнюю Миллу пригласили на съемки эпизодической роли в кинокартине "Слияние двух лун". В том же возрасте девушка получила главную роль в фильме "Ночной поезд в Катманду".

Настоящей звездой Милла почувствовала себя, сыграв в фильме "Возвращение в голубую лагуну (1991). За эту роль она получила две награды, которые контрастировали между собой: "Лучшая юная актриса в кино" и "Худшая новая звезда". После этого девушка не сдалась и продолжила совершенствовать свое актерское мастерство.

В 1994 году артистка показала миру вокальные данные: выпустила музыкальный альбом "The Divine Comedy" ("Божественная комедия"). Жанр для этого выбрала нестандартный – поп с национальными украинскими мотивами.

Позже, в 19-летнем возрасте, знаменитость познакомилась с кинорежиссером Люком Бессоном, который предложил Милле сняться в фильме "Пятый элемент" (1997). Эта роль еще лучше повлияла на узнаваемость актрисы. После этого она сыграла в около 50 проектах и на этом не собирается останавливаться. Среди самых известных фильмов, где снялась Йовович, – "Охотник на монстров" (2020), серия кинолент "Обитель Зла", "Стоун" (2010), "Жанна д'Арк" (1999) и "Выкрутасы" (2010).

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