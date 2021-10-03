'Доказывала, что я украинка, а не из России': репортер из Голливуда об американских звездах кино в жизни. Эксклюзив

Украинка Анна Павлова-Гринтри прошла путь от юнкора в харьковской газете до голливудского репортера. Она занимается журналистикой более 20 лет, 13 из которых провела в США. За это время девушка написала 1000+ печатных и сняла 400+ видеоинтервью с легендарными звездами Голливуда. Среди них – Мэтт Деймон, Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Дуэйн Джонсон, Джастин Тимберлейк и многие другие.

Несмотря на то, что Анна давно уже не живет в Украине, она гордится своими корнями и с удовольствием согласилась пообщаться с OBOZREVATEL. Она поделилась, в чем секрет ее успеха: как попала в Лос-Анджелес, как привыкала к менталитету в США и как научилась за несколько минут располагать к себе собеседника.

Анна поступила в университет имени В.Н. Каразина на экономиста-международника. Ее дальнейшую судьбу решил случай. В 1996 году девушка торопилась на учебу, когда ее на улице остановил незнакомец и спросил, не хочет ли она стать журналистом.

Видео дня

– Честно говоря, не очень хотелось идти на пару по бухгалтерии, поэтому я заинтересовалась: "А куда надо идти?". Мне сказал он: "Да вот здесь, во Дворце пионеров". Там была пресс-конференция какого-то художника. Мне дали микрофон и говорят – "Спрашивай!".

С этим заданием девушка справилась. Как оказалось, ее новый знакомый – Игорь Магрилов, главный редактор харьковской газеты "Ба-Бах". Он не только увидел в Анне талант, но и был наставником – научил писать тексты. Павлова получила диплом экономиста, но захотела реализовать свой потенциал в журналистике. Во время учебы она стала редактором отдела культуры в газете "Вечерний Харьков". Вскоре поняла, что хочет поднять планку в карьере, и уехала в Москву.

– Работа в России меня очень задавливала психологически. Потому что я родилась в Украине. Когда же работала в российских изданиях, часто слышала фразы вроде "А вот эти украинцы...". Эти моменты меня очень огорчали, поскольку есть обостренное чувство справедливости.

В Москве первое время Анна готова была работать бесплатно, чтобы получить опыт в местных изданиях. Затем попала в журнал "Теленеделя", где брала интервью у российских звезд (Тины Канделаки, Глюкозы и других знаменитостей).

– Эта работа открыла мне очень много дверей. Соответственно, в Америку. В Америке мне предложили работу на чикагском "Русском радио". Локально оно находилось в Нью-Йорке.

В 2008 году Анне сделали рабочую визу, и она должна была уехать в Нью-Йорк, покорять новые вершины журналистики. Однако несколькими месяцами ранее девушку пригласили в Лос-Анджелес, чтобы освещать кампанию Киры Пластининой, российской дизайнерки.

– Я решила еще до того, как полечу в Нью-Йорк, провести какое-то время в Лос-Анджелесе. Там познакомилась с молодым человеком и… влюбилась. Я так и не работала на радио, но зато нашла работу как голливудский репортер.

В Лос-Анджелесе Павлова-Гринтри прокачивала свои знания по английскому и заваливала киностудии сотнями писем с вопросами о сотрудничестве.

– Когда в Украины забрали Крым, Голливуд негативно отреагировал на это. Актеры стали отказываться от встреч с российскими журналистами. То есть если у звезд выделено в день 10 слотов для интервью, и их надо сократить... В первую очередь отменяли встречи с людьми, которые представляли Россию. И мне понадобилось пару лет, чтобы зарекомендовать себя. Я делала рассылку для всех пресс-агентов, что я не русская, а украинка.

Анна не отступала от работы мечты. Она узнала про Ассоциацию журналистов Америки (MPAA), подготовила необходимые документы, и ее приняли. После этого жизнь девушки изменилась. Она начала делать интервью с голливудскими звездами для российских и украинских изданий. Ведь MPAA – официальное подтверждение того, что журналист аккредитованный и он получает все необходимые адреса и контакты (пресс-джанкеты). Другими словами, эта ассоциация открывает двери в Голливуд.

Журналистка жила в Москве несколько лет. Это частично поменяло ее как личность.

– В России люди мало улыбаются. Они всегда на своей волне. Когда я приехала в Америку, тоже мало показывала свои эмоции. Какой-то вежливости не было. К примеру, "а можно, пожалуйста...?". А здесь люди все радуются, все на позитиве, уступают дорогу… К этому мне пришлось привыкать года два-три. Особенно к позитивному отношению к людям и к миру. То есть раньше могли у меня спросить: "Как дела?". Я отвечаю: "Какое вам дело?". Со временем я начала думать и мечтать на английском. Поняла, что так американцы обмениваются позитивной энергией и что они привыкли к моментам вежливости.

Приехав в Украину, Анна увидела, что украинцы все больше и больше становятся "западно настроенными". Особенно молодежь.

– Это не значит, что теряется что-то украинское. Нет. Стала больше проявляться интеллигенция, которая не чувствовалась при Советском Союзе. Украинцы стали чаще путешествовать, уделять время изучению языков, стремиться достичь чего-то большего. И этому я очень рада.

Анна никогда не позиционирует интервью как "беседу со звездой Голливуда". Она больше концентрируется на том, как сделать свою работу хорошо. Для нее важнее сделать так, чтобы собеседник чувствовал себя свободно и комфортно. Общение с голливудскими кинозвездами регламентировано. По словам Анны, обычно 5 минут дается для видеоинтервью и 15-20 – для печатного.

– За каждую беседу прокатчик той или иной картины в любой стране должен заплатить американской киностудии определенную сумму. Сумма варьируется от статуса актера, печатное это или видеоинтервью, а также зависит от длительности беседы. В среднем кинодистрибьюторы в разных странах платят в районе 2000 – 3000 долларов (53-80 тыс. грн. – Ред.) за каждого таланта, с которым журналист делает интервью.

На самом интервью, помимо журналиста и актера, обычно присутствует человек-секундант. Что он делает? Когда ты общаешься с актером, за его спиной секундант отсчитывает сначала минуты, потом – секунды.

"Ты находишься в ситуации, когда понимаешь, что лишней секунды не дадут, а второго шанса не будет. Иногда только сам актер может сказать что-то вроде: "Ну давайте еще один вопрос". И это хорошо. Если есть регламент времени – больше продуктивности".

Журналистку "сильно подкупило", что актеры в Голливуде простые в общении. Они приходят на интервью, поскольку это часть их работы. Звезды не заморачиваются, во что оденутся на встречу со СМИ и что у них спросят.

– Украинские и российские звезды в интервью часто что-то доказывают. Тогда как американские никому ничего не станут доказывать. Они могут пошутить. С ними просто. Они пытаются тебя как-то расположить к себе, расслабить. Здесь все звезды понимают, что они просто выполняют свою работу. Если мы что-то делаем лучше кого-то, это не значит, что должны ставить себя выше.

Бывает и такое, что звезды Голливуда могут слишком раскрыться и сказать "лишнюю" информацию.

– Я понимаю, что все мы люди и можем находиться в разном эмоциональном состоянии. Помню, мы общались с Эми Адамс. У нее были какие-то проблемы в жизни. Интервью проходило без камер, для газеты. У меня был только диктофон. В какой-то момент актриса начала отвечать на вопрос очень откровенно. Затем извинилась и попросила не упоминать эту информацию в публикации. Я пообещала ей. Ведь не стану использовать эмоции человека против него самого. Это не журналистика. Это уже "желтая пресса".

Анна в течение 8 лет жизни в США мечтала взять интервью у Скарлетт Йоханссон.

– Эта мечта осуществилась 2 раза. Мы с ней даже родились в один день. Она всегда мне очень нравилась как актриса. Вызывает улыбку. Во время каждого интервью появляется ощущение, что я ее понимаю. Еще никогда не забуду встречу с Ричардом Гиром. Он легко пошел на контакт. И это при том, что тогда он только развелся. У этого актера состояние было подавленное, но "флиртовое". Он сказал секунданту: "Подожди, я с ней договорю".

Было и интервью, которое журналистка хотела бы забыть, но это невозможно.

– Однажды я забыла все вопросы, общаясь с Миллой Йовович. Я сидела. Меня снимала камера. Смотрю на актрису, а она смотрит на меня. У нас неловкое молчание какое-то. Я ей говорю на русском, поскольку Милла знает этот язык: "Извините! Я все забыла". Именно это интервью никогда не забуду. Было много бесед, от которых получила удовольствие. Думаю, этот инцидент связан с тем, что я упорно готовилась, хотела, чтобы все прошло хорошо. В какой-то момент чувствую, что мозг чисто по-человечески отключился. Единственное, что могла сделать в этот момент, прочитать вопросы в iPad.

Голливудский репортер приходя на интервью, показывает, что понимает своего собеседника: его жизнь, проблемы и что общение с журналистками – это не то, чего звезды на самом деле хотят. Актеры чаще всего воспринимают беседу с представителями СМИ как "минус своей работы".

– Важно дать актерам понять, что ты понимаешь их отношение к интервью. Часто говорю им такую фразу: "Я прекрасно понимаю, что это не ваш идеальный выбор, как провести следующие 15 минут. Но я сделаю свой максимум, чтобы нам было интересно". Это, мне кажется, лучше всего помогает расслабить человека.

Анна Павлова-Гринтри на собственном примере показала, что возможно все. Если любить свою работу и постоянно саморазвиваться, – "вода камень точит, обязательно все получится".