Милана Маханец и Паша Пай, из-за которых в Украине разгорелся скандал, показали новое видео из машины

8-летняя Милана Маханец и 13-летний блогер Паша Пай поделились свежим видео. Так, они записали короткое stories в машине.

Соответствующий ролик появился на странице Паши в Instagram. Милана позировала с распущенными волосами, а у 13-летнего парня на шее можно заметить массивную серебряную цепь (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что скандал разгорелся из-за того, что дети в социальных сетях показывали откровенные объятия и поцелуи. Пользователи были возмущены таким их поведением.

Кроме того, в Украине уже начали расследование публичных отношений Миланы и Паши, а мать 8-летней девочки вызвали в полицию для дачи показаний.

Мать юной модели заверила, что на самом деле дети дружат, а все фото являются постановочными. По ее словам, такой контент публиковали в соцсетях, чтобы собрать "лайки".

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что уже обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, папа 8-летней Миланы Маханец отреагировал на ее роман с 13-летним блогером. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".