Мила Кузнецова, Коляденко, Белоножко: названа новая десятка судей шоу "Співають всі"

Стали известны имена звездных судей грандиозного талант-шоу "Співають всі!", премьера которого состоится 21 августа на канале "Украина". Музыкальными экспертами проекта станут Сергей Танчинец, Амадор Лопес, Светлана Белоножко, Филипп Коляденко, Елена Филонова, Маша Гойя, Анна Свиридова, Сергей Мироненко, Мила Кузнецова и Алексей Кузнецов.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба. Фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец уверен, что новый проект будет самым честным вокальным шоу в Украине, благодаря такому огромному количеству приглашенных судей (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Один член жюри – это лишь один процент к успеху. Раскатать же всех очень сложно, да и договориться с "сотней" просто физически невозможно. Участникам остается только поражать своими вокальными способностями и харизмой", – объяснил подробнее певец свою точку зрения.

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Хореограф и певец Амадор Лопес сам принимал участие в телепроектах, где его оценивало профессиональное жюри. Поэтому он прекрасно понимает, что будут чувствовать участники, выходя на сцену. Амадор обещает быть максимально справедливым и давать талантам шанс, который может кардинально изменить их жизнь.

Опыту народной артистки Украины Светланы Белоножко могут позавидовать многие. Певица признает, что современная поп-музыка значительно отличается от той, которую раньше пели артисты ее поколения, но это совсем не значит, что она ей не нравится.

Участник группы KADNAY Филипп Коляденкоговорит, что такое большое количество талантливых людей в жюри делает проект "Співають всі" не похожим ни на одно другое вокальное шоу. А то, что все они собрались в одном месте, Фил шутя называет встречей выпускников украинского шоу-бизнеса.

Журналистка и блогер Елена Филонова знает, что такое быть в центре внимания, ведь за ее жизнью в Instagram следит целый миллион подписчиков. А современный артист должен не только обладать красивым голосом, но и быть интересным своей аудитории.

В свое время Маша Гойя принимала участие во многих вокальных конкурсах, а вот быть членом жюри для нее в новинку. Певица очень рада, что один из самых успешных телепроектов в мире теперь появится и в Украине, а среди участников будет обращать внимание на самобытных, ярких и интересных людей.

Анна Свиридова – продюсер и программный директор на радио. Она как никто другой знает, какие песни и артисты сейчас популярны и востребованы среди слушателей.

Артист, вокалист и музыкант Сергей Мироненко согласен со своей коллегой. Он советует участникам быть открытыми и честными, петь душой, ведь зритель сразу чувствует, когда ты искренен на сцене.

"У кого-то харизма может быть врожденной способностью притягивать внимание окружающих, а у кого-то она появляется с опытом, когда человек постоянно в чем-то совершенствуется, становится увереннее в себе и даже в хорошем смысле наглее. Я люблю ярких, неординарных и веселых людей. Но не нужно забывать, что это все-таки вокальное шоу" – сказала модель plus-size, обладательница 15 размера груди Мила Кузнецова.

"Голос, техника, интерпретация, внутренняя харизма, энергетика человека – все важно", – отметил оперный певец Алексей Кузнецов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что талантливых участников шоу "Співають всі" также будут оценивать: Наталия Бучинская, Александр Павлик, Монро, LAUD, Наталья Валевская, Герман Макаренко, BIG BOSS, Анна Буткевич, Андрей Князь и Дмитрий Сысоев.