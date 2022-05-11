Мика Ньютон рассказала, как ее заставили говорить по-русски: меня тогда ломали и пропаганда была

Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай) поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры, когда ее заставляли говорить и петь на русском языке. По ее словам, в эстрадно-цирковом училище, где она училась, была мощная пропаганда.

"Насколько меня тогда ломали и пропаганда была русского языка. Я же вообще с Запада Украины, я украиноязычная, я не учила русский в школе. Когда мне было 15 лет я поступила в эстрадно-цирковой, а там все было на русском", – сказала Ньютон в интервью для программы "ЖВЛ".

Певица отметила, что она была единственной, кто говорил по-украински. Впрочем, доверившись взрослым, Мика переходила на русский.

"Я одна, кто говорила по-украински, я писала по украинским буквам российские конспекты. У меня были супер проукраинские песни. И насколько меня ломали. Мне было 15. Кому ты веришь? Взрослым людям, они знают, как лучше", – рассказала она.

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Певица добавила, что в том возрасте не понимала важности украинского языка, а сейчас сердится на себя, что не отстаивала его.

"Я ребенок этого не понимала. Что плохого в том, что я с Запада Украины, почему меня обзывать западенка? Я зла, что себя не отстаивала. А как мне сейчас петь эти русские песни? Я понимаю, что их знают, но мне сейчас вообще неприятно петь на русском", – указала звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон публично заявила, что временно оккупированный Крым – это Украина. Артистка сообщила, что уже многие годы отказывается от концертов в РФ.