Мика Ньютон о саундтреке к пропагандистскому сериалу 'Кадетство': мне не давали принимать решения

В 2006-2007 годах на украинских экранах транслировали российский сериал "Кадетство", повествующий о жизни воспитанников Суворовского училища. Проект снимали при поддержке министерства обороны России, и лишь сейчас украинцам стало понятно, что сериал был пропагандистским, поскольку "воспитывал" в россиянах желание "защищать" свою страну, а на деле – оккупировать чужую путем кровопролитной войны. В сериале звучали песни известной украинской певицы Мики Ньютон.

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Так, зрители во время просмотра серий о жизни российских кадетов могли услышать треки "Белые лошади", "В плену", "Лунопарк" и другие. Мика Ньютон, которая сейчас живет в США, но всячески поддерживает Украину, ответила в своих InstaStories, жалеет ли о том периоде в своей карьере.

Ньютон заверила, что тогда, 17 лет назад, она была совсем юной и не принимала решений самостоятельно. Однако ей внушили, что сотрудничество с российским телепроектом – это гарантированный успех, а поэтому от такого не стоит отказываться.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто, и язык их – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молод, ты думаешь, взрослые знают лучше", – поделилась Ньютон.

Звезда также добавила, что, несмотря на свое проживание в Америке, она будет продолжать представлять Украину на международной арене, дабы наша страна стала мощной и надежной площадкой для развития артистов и не только.

"Я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все для того, чтобы представлять ее как можно лучше со своей стороны", – резюмировала исполнительница.

Ранее OBOZREVATEL писал, что один из актеров "Кадетства" Борис Корчевников стал рупором кремлевской пропаганды. Продюсер сериала, благодаря которому и прославился путинист, сыграв в нем роль кадета Синицина, Александр Роднянский считает такой фанатизм – поведением больного человека. Украинский кинематографист не понимает, в какой момент Корчевников сошел с ума, но убежден, что тот вместе со всеми другими пропагандистами понесет наказание за свои деяния.

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