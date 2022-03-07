Михалок еще жестче обратился к военным Беларуси из-за Украины: каждый мужчина делает выбор, вам всем п*зда!

Белорусский музыкант, лидер групп "Липис-98" и Brutto, а также бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок записал новое обращение к военным Беларуси. Оно вышло более эмоциальным и более матерным, чем предыдущее, поскольку из-за бомбардировок и ракетных обстрелов украинских городов и сел пострадали близкие люди артиста – семьи его невесты Алены и подруги Марины.

Михалок назвал белорусских военных уничижительными словами, заявив, что они обижают тех, кто слабее, и не смогли защищить Беларусь от "орды Путина", которая зашла на территории их страны без единого выстрела и "х*ярит ракетами по братской Украине". Видео появилось на YouTube-канале BRUTTO NOSTRA.

Музыкант подчеркнул, что каждый мужчина должен сам делать свой выбор. И военные Беларуси – не исключение, ведь всегда можно отказаться исполнять приказ.

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"Если вы сюда [в Украину] рыпнетесь – идите сразу сдаваться. Тогда вы сохраните свои бл*дские жизни. А так всем вам п*зда", – подытожил Михалок, не подбирая слов.

Он в очередной раз напомнил, что Украину защищают настоящие защитники.

Ниже приводим полный текст обращения Сергея Михалка:

"Неуважаемые незащитники родины!

Н*хуя вы не защитили, бл*дь. Без единого выстрела Путин привел свою орду в Беларусь. И оттуда х*ярит ракетами по братской Украине. Если б вы были защитниками, вы бы дали п*зды этой нечисти.

Я сын офицера. Мой папа, Михалок Владимир Павлович, служил в Береговом здесь, на границе. У него столько корешей из Украины... Ох, если б он знал, что с Мочулищ х*ярят по Украине, он бы собрал братву. Они пришли и ввалили бы п*здосам. Он бы там погиб, но не позволил случиться такому позору.

Я вам говорю жестко, бл*дь. Уже сейчас х*ярят, бл*дь: в Чернигове под обстрелы попали семьи моих родных людей. Там живут родители моей Алены. Ее мама директор библиотеки, а у ее лучшей подруги Марины у папы оторвало ноги. Он час еще держался и умер. И все это х*ярят из Беларуси.

Поэтому н*хуя вы мне не братишки. Вы еб*чий Омон, вы не добившиеся успеха в спорте, выучившие три-четыре приема. Которые все время завидуют людям с образованием. Вы вандалы. Вы умеете только разгонять бабушек и ребят, кто не может себя защитить.

Но здесь, в Украине, вы столкнотесь с такими, бл*дь, настоящами защитниками, что вы ох*еете. Трус, трус, беларус, Путину продался. Как увидел украинца – сразу об*срался. Так и будет: или об*срешься до смерти, или после. Вот так и будет с вами здесь.

Послушайте внимательно, неуважаемые, нах*й.

Если вы сюда рыпнетесь, бл*дь, – идите сразу сдаваться. Тогда вы сохраните свои бл*дские жизни. Вернетесь потом и будете говорить: "Но я просто выполнял приказ, мы н*хуя не могли сделать..."

Каждый мужчина делает свой выбор. Каждий мужчина может сказать: "Я, бл*дь, не буду так поступать!" А если он не делает выбор, он не братишка, а сестренка, нах*й.

С презрением, бл*дь, повторяю: сюда рыпнетесь, нах*й – сдохнете. Сдавайтесь – и тогда у вас еще будет хоть какой-то шанс.

А так всем вам п*зда!"

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Михалок записал видеообращение, в котором уже призывал белорусских военных не принимать участие в войне России против Украины.

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