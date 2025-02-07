Михаил Поплавский вошел в ТОП-4 инфлюэнсера Украины по версии Forbes

В свежем журнале Forbes опубликовано Топ-20 инфлюэнсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блоггеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТikТok, Instagram и YouTube – 10 млн. подписчиков.

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У него 8,2 миллионов подписчиков Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн и YouTube – 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, постоянно взаимодействующих с его аккаунтом.

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками, поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".

Социальные сети – основа коммуникации с миром. В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций.

Моя миссия, как украинского блоггера, украинизировала социальные сети и популяризировала все украинское. Потому что мы сила, мы нация и мы народ! Рад, что миллионам отзывается мое видение! Украинцы – мировой бренд! Дальше – больше! Держим вместе украинскую волну!", – написал Поплавский.

В видео Михаил Поплавский отметил:

"Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва мозгов, идет информационно - интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы украинцы, мы есть нация, мы есть народ! Социальные сети - это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. "

Фоловеры приветствиями и одобрительными отзывами отреагировали на пост лидера украинских Insta-блоггеров.