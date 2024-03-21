Мгновенная карма. Итальянского певца, давшего концерт 'ради мира' в Кремле, с позором 'отменили' в Литве

Итальянского певца Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, с позором "отменили" в Литве из-за его выступления в Кремле 15 марта. Артист запланировал концерт в европейской стране после того, как пел на одной сцене с пропутинскими звездами, но в планы литовцев поддержка пророссийского итальянца не входила.

Как пишет Delfi, директор Шяуляйской арены Ренатас Начаюс заверил, что "очень рад" решению организатора концерта Legacy Inn "закрыть дверь" перед Гинацци. Pupo, со своей стороны, подверг критике недружественную политику Литвы относительно России.

"Имеем хорошую новость для всех, кто не безразличен к российской агрессии в Украине. Мы только что получили заверения от организатора мероприятия Legacy Inn, что Энцо Гинацци, выступавший в Кремле несколько дней назад, будет заменен другим артистом на совместном концерте трех групп в Шяуляе", – процитировали СМИ Ренатаса Начаюса.

Примечательно, что, по словам артиста, о последствиях его предупреждали заранее. Однако он решил все же поехать в Москву.

"Они требовали объяснений, как я мог себе позволить выступать на сцене Кремлевского дворца, и дали мне понять, что если я там выступлю, то не смогу выступать в Литве. Со всем уважением, я никогда никому не подчинялся, всегда делал то, что считал правильным. Я думаю, что культура, искусство и музыка не должны подвергаться цензуре", – заявил итальянец пропагандистам.

Решение развлекать кремлевских шутов и призывающую к геноциду публику Pupo назвал "свободой", а отмене своих концертов в Литве он обрадовался.

Напомним, что в Москве итальянец выступил в рамках концерта "Pupo. Бенефис в кругу друзей", где даже заговорил на русском языке, благодаря россиян и признаваясь им в любви. В то же время он рассказывал российским СМИ, что будет выступать "ради мира".

Ранее OBOZ.UA писал, что концерт российской исполнительницы Клавдии Высоковой, известной как Клава Кока, в Таллинне, столице Эстонии, отменили. Минкульт страны аргументировал это тем, что певица поддерживает вооруженную агрессию против украинцев.

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