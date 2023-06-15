Мэтт Бомер, Эндрю Скотт и другие актеры-геи, пленившие сердца миллионов женщин

В фильмах они часто играют персонажей-соблазнителей с легкомысленным отношением к женщинам. Одним словом – ловеласов. Актеры настолько убедительны, что потом трудно поверить в их увлечение мужчинами во внеэкранной жизни.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о звездных красавцах, которые заявили общественности о своей гомосексуальности. Некоторые из них узаконили с партнерами отношения и воспитывают детей.

1. Нил Патрик Харрис

Американский актер, продюсер, режиссер и иллюзионист Нил Патрик Харрис, он же Барни из сериала "Как я встретил вашу маму", – открытый гей. Знаменитость подтвердил это в 2006 году в интервью для People: "Я полностью доволен образом жизни гея и испытываю огромное удовольствие от того, что мне довелось работать с замечательными людьми". Позже, в 2014, он сыграл свадьбу со своим любимым – Дэвидом Барткой. Сейчас пара воспитывает близнецов, которых родила суррогатная мать.

2. Джим Парсонс

Американский актер Джим Парсонс из популярного сериала "Теория большого взрыва" имеет гомосексуальную ориентацию. Об этом стало известно в 2012 году. Тогда газета The New York Times опубликовала статью, где говорилось, что он встречается с мужчиной.

В 2015 году Джим в одном из интервью рассказал, как он познакомился с партнером Тоддом Спиваком, графическим дизайнером: на свидании вслепую в караоке-баре. Спустя 2 года пара обручилась по иудейским религиозным канонам.

3. Эндрю Скотт

Ирландский актер кино, телевидения и театра Эндрю Скотт, ставший известным после съемок в сериале "Шерлок" (его персонаж – профессор Мориарти), всегда открыто говорил, что он – гей. Эндрю уже более 12 лет встречается с актером и писателем Стивеном Бересфордом. Об их отношениях известно мало. Только то, что они не в браке и не хотят заводить детей. В общем, Скотт не хочет делать личное публичным: "Сексуальность – это не то, что особенно можно культивировать".

4. Мэтт Бомер

Звезда сериала "Американская история ужасов" Мэтт Бомер в феврале 2012 года совершил каминг-аут. Тогда же стало известно, что он с 2011 года в браке с голливудским публицистом Саймоном Холлсом. У пары есть трое детей, двоих из которых родила суррогатная мать.

5. Закари Куинто

Американский актер и кинопродюсер Закари Куинто, сыгравший роль серийного убийцы Сайлара в сериале "Герои", в 2011 году публично заявил о своей гетеросексуальной ориентации. Спустя 2 года стало известно, что он встречается с манекенщиком Майлзом МакМиланом. А в 2019 году пара официально распалась.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных однополых парах, которые совершили каминг-аут.

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