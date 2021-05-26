Мэрилина Мэнсона объявили в розыск и обвинили в насилии

52-летнему музыканту Мэрилину Мэнсону предъявили два обвинения в насилии против видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Так, предполагаемые нападения "не носили сексуального характера".

Об этом сообщили в гилфордской полиции на странице в Facebook. По предварительной информации иностранных СМИ, музыкант якобы избил и сморкнулся на видеооператора. Отмечается, что правоохранительные органы уже выдали ордер на арест знаменитости.

По информации полиции, Мэнсон и его агенты знали о возможной выдаче ордера на арест, но не предприняли попыток ответить на обвинения. Каждое из нападений певца может повлечь тюремное заключение на срок менее года и штраф до двух тысяч долларов.

Напомним, ранее Мэнсона в унижениях и издевательствах обвинила его бывшая подруга Эван Рейчел Вуд. По ее словам, певец был крайне жестоким на протяжении трех лет отношений.

Также актриса из сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко обвинила известного рок-певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и действиях сексуального характера. Звезда подала иск в Федеральный суд Калифорнии, где было указано, что насилие произошло в мае 2011 года.

Кроме того, бывшая возлюбленная 52-летнего музыканта Мэрилина Мэнсона – Эшли Морган Смитлайн – рассказала, что во время отношений со звездой она несколько раз была жестоко избита, а также он резал ее ножом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арми Хаммера обвинили в изнасиловании девушки по имени Эффи. Она поделиться подробностями и рассказала, что знаменитость ударил ее головой об стену и издевался более четырех часов.